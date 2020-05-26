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Бизнес на крови: "95 квартал" продал еще один сериал любовнице Путина

10:00
"Квартал" снова продал сериал русским - фото 1
"Квартал" снова продал сериал русским

После прошлогодних обвинений Петра Порошенко в ведении "бизнеса на крови" и торговле с русскими Владимир Зеленский и его офшорная компания "Студия 95 квартал" продолжили весьма активно сотрудничать с террористами и продавать им свои сериальчики.

Так, на днях российский телеканал "СТС" купил права на показ восьмисерийного ширпотреба под названием "Родственнички".

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Снимали сериал работники "Квартала" изначально для российского рынка: в нем нет никакого упоминания о том, что сюжет развивается в Украине. Кроме того, в лучших традициях "квартала", даже для показа в Украине государственный язык никто не использовал.

Продюсером же сериала значится лично президент Владимир Зеленский.

Торганули сериалом "кварталовцы" по уже разработанной ими схеме. Мол, права продали "не они", а компания Eccho Rights, которая уже реализовывала "Слугу народа" и "Папика".

Более примечательно то, кому отдали представители команды Зеленского свою продукцию. Российский пропагандистский телеканал принадлежит АО "Медиа Инвестиции". Акционером компании значится кипрская офшорка Tampleton Investment Holdings и государственный "ВТБ Банк". Кроме того, бенефициаром "СТС Медиа Груп" считается холдинг "Национальная медиа группа", которым руководит любовница Путина Алина Кабаева.

Еще один выгодополучатель канала - олигарх Алексей Мордашов. Его предприятие "Силовые машины" участвовал в незаконной поставке в оккупированный Крым немецких газовых турбин Siemens. С 2018-го предприниматель находится под санкциями США.

Боле того, значится в санкционном списке Украины и сам канал "СТС", который теперь показывает сериальчики от "95 квартала".

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