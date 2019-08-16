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Битва за Днепр: Филатов перешел к угрозам Коломойскому

12:00
Филатов угрожает слить компромат на Коломойского - фото 1
Филатов угрожает слить компромат на Коломойского

Из-за навязанного посланником олигарха Андреем Богданом пари о быстром восстановлении моста через реку или увольнении мэра Днепра, журналисты Коломойского приступили к нечестной информационной борьбе против Филатова.

Градоначальник областного центра был вынужден перекрыть движение через мост для того, чтобы уложиться в сроки, а "плюсы" приступили к поиску "пострадавших" от этого решения.

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В соцсетях массово начали распространять объявления о поиске для съемок сюжета "1+1" семей, страдающих из-за реконструкции моста, на что отреагировал на своей странице в Facebook Борис Филатов.

Мэр города потроллил подконтрольных Коломойскому журналистов, призвав людей помочь им найти пострадавших, а затем - перешел в наступление.

Отколовшийся от команды олигарха бизнесмен подчеркнул, что готов "говорить обо всем без исключения":

"Кто и где был в 2014 году (можно проверить по пересечениям границы), почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тысяч гривен. Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Не? Не надо? А ещё есть "Укртатнафта", ЮГОК и другие ситуации. Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Нас всех может ждать время удивительных историй. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода".

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Днепр Борис Филатов Игорь Коломойский Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости
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