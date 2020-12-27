Биткоин подорожал до фантастических 27 000 долларов

Новые деньги

Один биткоин теперь стоит как двушка в украинском областном центре.

В воскресенье, 27 декабря, стоимость криптовалюты впервые в истории превысила 27 тысяч долларов: биткоин стоил 27,474 доллара. То есть - 788 527 гривни 44 копейки.

Рыночная стоимость составила 512,8 миллиарда долларов. Это если бы биткоин рассматривался как корпорация.

Капитализация биткоина превысила капитализацию платежной системы Visa. Рыночная стоимость Visa к этому же времени составляла 460 миллиардов долларов.

С такой капитализацией биткоин был бы сейчас 13 по величине корпорацией в мире.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда она поднялась выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, которого она достигла в декабре 2017-го.

Курс криптовалюты по отношению к доллару преодолел отметку 25 тысяч 25 декабря 2020-го, на следующий день биткоин поднялся выше 26 тысяч долларов и чуть больше чем за сутки подорожал до 27,4 тысячи долларов. С начала 2020 года биткоин вырос на 270%, то есть - почти в три раза.