Білоруська армія вторглася в Україну

Білоруси стали на бік зла

Те, у що до останнього не хотілося вірити, на жаль, сталося. Білорусь відкрито пішла на Україну.

На Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Як повідомляє Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.

"Білорусь вступила у війну. На Чернігівщину зайшли білоруські війська", - йдеться у повідомленні.

Жителі сіл Слабин, Пакуль, селища Михайло-Коцюбинського повідомляють про пересування військової техніки з нанесеним на ній білим колом.

Пересування техніки супроводжується приглушенням мобільного зв’язку.

Як повідомляють місцеві жителі Михайло-Коцюбинського, об 11:30 пройшла білоруська колона з 33 одиниць, з яких 11 – "Гради". Мобільний зв’язок знову глушать, їдуть у сторону Слабина чи Пакуля.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.