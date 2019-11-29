Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Безумный Добкин призвал повесить Порошенко, Турчинова и Парубия

10:00
Добкин никого не боится - фото 1
Добкин никого не боится

Одиозный регионал, манкурт и предатель Украины Михаил Добкин выступил с прямыми призывами расправиться с лидерами предыдущей власти. Причем сделал это он в эфире национального телеканала, который купил Медведчук.

С заявлениями, который действительно должны привести к открытию уголовного дела, экс-нардеп восьмого созыва выступил на Zik на передаче, где в роли ведущей выступает обвиняемая в терроризме пророссийская деятельница Надежда Савченко.

"Отдай телефон, сломаю дверь": ГБР вместе с "Альфой" пришла к Марусе Зверобой (ВИДЕО)

На очередном антиукраинском шабаше в эфире Добкин "подсказал", что Зе команде "нужно вести в стране военное положение":

- Необходимо на месяц-два, максимум - три ввести в стране военное положение. И, по законам военного времени, на центральной площади - там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенко, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрей Парубий повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе ", - набуровил рыг.

К слову, на подобные призывы коллаборанта никто из правоохранителей пока не отреагировал, хотя сейчас силовики шьют уголовное дело нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой из-за несколько схожего случая. Правда, находящиеся в оппозиции к Зе команде технически прямых угроз и призывов расправиться с Зеленским все же не озвучивали.

Напомним, уголовное дело против Зверобой и Фединой открыли после того, как они в ходе стрима в соцсети обсуждали новость о поездке Зеленского к добровольцам в Золотое. Правда, сделали это без должного уважения к президенту и даже заявили о том, что в случае возможной сдачи Украины "его кто-то подорвет".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Михаил Добкин Петр Порошенко Надежда Савченко Угрозы Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Бывшее руководство аграрного фонда перед увольнением устроило себе "прощальный коррупционный концерт" - фото 1
Экс-глава аграрного фонда выписал себе и приближенным 9 миллионов выходного пособия
14:00
Зеленский готов вести переговоры с террористами, если от их имени будет говорить Путин - фото 1
В "Слуге народа" назвали условия прямых переговоров Зеленского с главарями "ЛНР" и "ДНР"
12:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
10:33
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:20
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена Правды: Почему нельзя пропустить премьеру этого фильма
Вчера, 13:50
Загрузка...