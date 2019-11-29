Безумный Добкин призвал повесить Порошенко, Турчинова и Парубия

Добкин никого не боится

Одиозный регионал, манкурт и предатель Украины Михаил Добкин выступил с прямыми призывами расправиться с лидерами предыдущей власти. Причем сделал это он в эфире национального телеканала, который купил Медведчук.

С заявлениями, который действительно должны привести к открытию уголовного дела, экс-нардеп восьмого созыва выступил на Zik на передаче, где в роли ведущей выступает обвиняемая в терроризме пророссийская деятельница Надежда Савченко.

На очередном антиукраинском шабаше в эфире Добкин "подсказал", что Зе команде "нужно вести в стране военное положение":

- Необходимо на месяц-два, максимум - три ввести в стране военное положение. И, по законам военного времени, на центральной площади - там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенко, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрей Парубий повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе ", - набуровил рыг.

К слову, на подобные призывы коллаборанта никто из правоохранителей пока не отреагировал, хотя сейчас силовики шьют уголовное дело нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой из-за несколько схожего случая. Правда, находящиеся в оппозиции к Зе команде технически прямых угроз и призывов расправиться с Зеленским все же не озвучивали.

Напомним, уголовное дело против Зверобой и Фединой открыли после того, как они в ходе стрима в соцсети обсуждали новость о поездке Зеленского к добровольцам в Золотое. Правда, сделали это без должного уважения к президенту и даже заявили о том, что в случае возможной сдачи Украины "его кто-то подорвет".