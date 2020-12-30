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Безшовні фотошпалери

Вчера, 14:58
Безшовні фотошпалери - фото 1

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Для оформлення інтер’єрів у житловій та комерційній нерухомості часто використовуються безшовні фотошпалери https://artside.com.ua/foto/bezshovnie, які дозволяють створити цілісний принт на стіні та привертають увагу свою лаконічністю і одночасною єдністю. Представлені у каталозі магазину безшовні тканинні фотошпалери виготовлені у квадратній, вертикальній, горизонтальній розкладці, щоб кожен клієнт зміг знайти те, що йому необхідно та вигідно купити матеріал для декору.

Тематичні напрямки

Зважаючи на те, що матеріал використовується у різних стилістичних напрямках приміщень, а також у кімнатах з різним функціональним навантаженням, на вибір доступні фотошпалери без швів, виконані у таких тематичних варіаціях:

  • подорожі;

  • абстракція;

  • фауна;

  • флора;

  • їжа;

  • паттерн.

Окремою популярністю користується напрямок 3D-патерну, що гармонує у різних приміщеннях, починаючи від лобіо ресторану і закінчуючи кімнатою для підлітка, де має бути створений простір для навчання, відпочинку та проведення вільного часу.

Серед основних переваг фотошпалер безшовних треба окреслити такі:

  • можуть виступати окремим елементом декору, або поєднуватися з іншими шпалерами, наприклад, однотонними у вигляді фрески;

  • привертають увагу в оформленні;

  • одночасно виступають матеріалом оздоблення та декоративним елементом, на кшталт картини.

Бесшовные обои с изображением гор

Варіанти оформлення

Серед доступних моделей можна вибрати та купити шпалери з різним малюнком як симетричного, так і асиметричного типу, у вигляді цілісного зображення. Доступні варіанти для світлих та темних кімнат, що виконані у монохромному та кольоровому дизайні. Підбираючи на купуючи шпалери на стіну, варто звернути увагу на такі пропозиції:

  • квітковий малюнок – різнобарвні ромашки, квіти, кульбаба з бутоном та маленькими «літачками»;

  • наскельні зображення символів;

  • різноманітний посуд;

  • географічні символи – цікаві міста з усього світу;

  • зображення тварин у реальному вигляді, а також оформлені за допомогою сепії, малюнку олівцем, графіки;

  • симетричні зображення будинків, квітів, кліток з пташками, ліхтарів;

  • східні рослинні мотиви та узори.

Де застосовувати шпалери без швів?

Дизайнери довгий час говорять про те, що подібний варіант декору гармонійно пасуватиме для кімнат з різною висотою стелі, площею, кількістю вікон та дверей. Якщо хочете створити акцентну стіну, то патерн допоможе залучити увагу гостей, вигідно оформити приміщення, правильно розставити меблі, встановити освітлювальні прилади. У залежності від кількості природного та штучного світла, функціонального призначення та бажання власника, обрати можна з кольорових пропозицій, а також екстравагантні чорно-білі шпалери. Великий вибір дозволяє знайти найкращий варіант для таких стилів:

  • лофт;

  • класика;

  • неокласика;

  • вінтаж;

  • модерн;

  • екологічний;

  • еклектика а інші.

Деякі шпалери з каталогу можна мити та витирати вологою губкою, що спрощує процес догляду за ними. Торговельні марки у каталозі відомі, відрізняються якістю, екологічністю та тривалим терміном експлуатації без вигорання кольорів. Наші ціни – одні з найнижчих у країні.

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