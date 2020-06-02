Безопасность и комфорт: как сделать свой дом "умным"

Умный дом — это комфорт, функциональность и энергоэффективность. Такая система освобождает человека от рутинных задач по дому. К тому же благодаря разумному управлению оборудованием экономит ваши средства.

Безопасность

Ip-видеонаблюдение выполняет не только охранную функцию, но и контролирует ситуацию в доме. Вы можете проследить за тем, как ухаживает за близким человеком сиделка или занимается с ребенком няня.

При чрезвычайной ситуации система «умный дом» отправит тревожные сигналы по e-mail и SMS, незамедлительно включит звуко-световые сигнализации. С помощью электромагнитных клапанов «умный дом» перекроет подачу воды или газа, активирует систему пожаротушения параллельно отправив запрос в соответствующие аварийные службы.

Датчики движения определяют присутствие человека по изменению параметров отраженных инфракрасных или ультразвуковых волн. Эта способность пригодилась во многих сферах — в том числе и в бытовой.

Если злоумышленник проникнет на охраняемую территорию, беспроводной датчик движения отреагирует за доли секунды. Реакция зависит от типа устройства:

автономный извещатель выполнит всю «работу» самостоятельно: модель со встроенной сиреной отпугнет вора громким звуком, датчик с камерой сделает серию фотографий, а устройство с GSM-модулем разошлет смс-уведомления на запрограммированные телефонные номера;

датчик сигнализации передаст сигнал тревоги на центральный блок, который активирует внешнюю сирену, проинформирует о нарушении заинтересованные лица и вызовет службу охраны.

Для охраны придомового участка используются объемные уличные детекторы с углом обзора от 90 до 180 градусов, для защиты помещений — аналогичные модели для внутренней установки, которые можно приобрести на сайте https://www.bezpeka-shop.com. Периметр контролируют специальные поверхностные датчики с узкой зоной обнаружения («штора»), которые срабатывают при пересечении условной вертикальной плоскости.

Удобства в быту

Автоматизация освещения — популярный сценарий для ИК- и УЗ-датчиков. При появлении человека детектор включит свет в определенной зоне — например, в коридоре, кладовой, туалете или ванной комнате. Когда жилец выйдет из контролируемого помещения, светильник автоматически выключится (сразу или через заданный промежуток времени). С помощью датчиков движения можно автоматизировать работу любых осветительных приборов — в том числе и тех, которые установлены в гараже, в сарае, над крыльцом и перед въездными воротами.

Сенсоры движения отлично раскрывают свой потенциал в составе системы «Умный дом». С их помощью реализуется несколько сценариев, в которых помимо контроллера (хаба) участвуют реле управления электроприборами. В числе вариантов — автоматическое изменение уровня освещения, включение/выключение мультимедийных устройств, регулировка направления воздушных потоков от кондиционера.

С помощью датчиков движения и специального привода можно автоматизировать работу любых раздвижных дверей — межкомнатных, балконных, купейных и даже душевых. Представленные на рынке приводные механизмы позволяют настроить режимы полного и частичного открытия (используется для прохода домашних животных).