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Безнаказанность убивает: у зданий полиции и МВД по всей стране прошли акции протеста ФОТО

Вчера, 22:20
Убийство Кирилла Тлявова взбудоражило общественность, но Аваков остался неприкасаемым - фото 1
Убийство Кирилла Тлявова взбудоражило общественность, но Аваков остался неприкасаемым

Вечером во вторник, 4 июня, тысячи украинцев вышли к управлениям внутренних дел для того, чтобы призвать ментов и их начальство к ответственности, а также добиться отставки Авакова. Само собой, неприкасаемый министр увольняться не будет. Да и виновным себя ни в чем не считает.

Несмотря на абсолютную бесперспективность требований, украинцы молчать не смогли. Правда, до масштабных протестов дело не дошло, но что-то подсказывает, что Авакову было бы пофиг и на них.

Аваков нашелся и встретился с родными убитого его подчиненными Кирилла Тлявова

Тем не менее, почти тысяча человек пришли к главку МВД с плакатами "Полиция убивает детей" и "Аваков должен уйти". Протестующие пели детские колыбельные, разложили у здания министерства игрушки и зажгли поминальные свечи.

Безнаказанность убивает: у зданий полиции и МВД по всей стране прошли акции протеста ФОТО - фото 182161

Вместе с обычными гражданами на акцию в столице пришли и представители общественных организаций.

Безнаказанность убивает: у зданий полиции и МВД по всей стране прошли акции протеста ФОТО - фото 182163

Аналогичные митинги прошли также во Львове, Одессе, Днепре, Переяславе-Хмельницком и других городах страны.

Безнаказанность убивает: у зданий полиции и МВД по всей стране прошли акции протеста ФОТО - фото 182162

Спокойной акцию назвать невозможно. В Переяславе, к примеру, возмущенные люди зажгли файеры, а полицейских забросали петардами и дымовыми шашками. Под ноги обступившим вход в полицию правоохранителям положили детские игрушки. А на стене отделения полиции написали слово "Убийцы".

К слову, правоохранители отгородились от населения повсюду. На время акций у зданий управлений внутренних дел были усилены меры безопасности.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного. Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко традиционно хранят молчание. В принципе, они всегда так делают, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы.

А возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. И готовятся к акциям протеста.

 
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