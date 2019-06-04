Аваков нашелся и встретился с родными убитого его подчиненными Кирилла Тлявова

Аваков вызвал к себе родных убитого ментами мальчика

Спустя почти четыре дня после стрельбы пьяных ментов по детям министр внутренних дел вышел из спячки и предстал перед людьми. Правда, Арсен Аваков не поехал на место ЧП и не вышел пообщаться с протестующими против полицейского беспредела, а только лишь вызвал к себе родных убитого мальчика.

Во втоник, 4 июня, зашкваренный и неприкасаемся глава МВД Арсен Аваков попытался объясниться с матерью Кирилла Тлявова.

Правда, судя по всему, говорил за него глава Нацполиции Сергей Князев, которого патрон взял себе на подмогу.

Никаких извинений за действия недоумков с оружием ни Аваков, ни Князев не принесли, и даже не обещали добиться кары для преступников, а только лишь заявили о намерениях сотрудничать с ГБР.

- Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание, - высказал свою точку зрения Аваков. - Виновным в убийстве грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного. Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко традиционно хранят молчание. В принципе, они всегда так делают, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы.

А возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. И готовятся к акциям протеста.