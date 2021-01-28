Берні Сандерс заробив майже $2 мільйони на своєму мемові

Жива легенда / Колаж Бабелю

Головний мем 2021 року - самотній сенатор Берні Сандерс на інавгурації Джо Байдена - то не лише смішно, але й прибутково.

Продаж сувенірів з фотографією Берні Сандерса з церемонії інавгурації Джо Байдена допоміг політику зібрати 1,8 мільйона доларів на благодійність.

Благодійна організація у Вермонті, сенатором якого є Сандерс, направить кошти, зібрані від продажу різної сувенірної продукції, а зокрема футболок, світшотів та стікерів, на допомогу вермонтцям.

«Ми з Джейн (дружина Сандерса – ред.) були вражені тією креативністю, яку люди показали за останній тиждень, і ми раді, що можемо використовувати цю інтернет-популярність для допомоги жителям Вермонта», - сказав Сандерс.

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Втім, він додав, що така благодійність не замінить дії, очікувані від його роботи в Конгресі.

«Я зроблю все можливе, щоб люди у Вермонті та в усій країні отримали допомогу, якої потребують, в момент найгіршої кризи, яку ми переживаємо з часів Великої депресії», - резюмував Сандерс.