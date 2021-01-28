Берні Сандерс заробив майже $2 мільйони на своєму мемові
Головний мем 2021 року - самотній сенатор Берні Сандерс на інавгурації Джо Байдена - то не лише смішно, але й прибутково.
Продаж сувенірів з фотографією Берні Сандерса з церемонії інавгурації Джо Байдена допоміг політику зібрати 1,8 мільйона доларів на благодійність.
Благодійна організація у Вермонті, сенатором якого є Сандерс, направить кошти, зібрані від продажу різної сувенірної продукції, а зокрема футболок, світшотів та стікерів, на допомогу вермонтцям.
«Ми з Джейн (дружина Сандерса – ред.) були вражені тією креативністю, яку люди показали за останній тиждень, і ми раді, що можемо використовувати цю інтернет-популярність для допомоги жителям Вермонта», - сказав Сандерс.
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Втім, він додав, що така благодійність не замінить дії, очікувані від його роботи в Конгресі.
«Я зроблю все можливе, щоб люди у Вермонті та в усій країні отримали допомогу, якої потребують, в момент найгіршої кризи, яку ми переживаємо з часів Великої депресії», - резюмував Сандерс.
Новий сплеск популярності Сандерсу принесла його випадкова фотографія, зроблена на інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні 20 січня, яка миттєво перетворилася на мем. На ній політик під час урочистої події сидить на окремому стільці в медичній масці, зіщулившись від холоду і сховавши руки в теплі рукавиці, зв’язані та подаровані Сандерсу вчителькою початкової школи у Вермонті.
У перші дні після появи мему команда сенатора на його офіційному сайті розпочала продажі чорних світшотів із його фотографією по 45 доларів за одиницю, які були розпродані за лічені години.
Нагадаємо, що Сандерс двічі поспіль був серед головних претендентів на позицію кандидата в президенти від Демократичної партії США, але щоразу поступався - у 2016 він програв номінацію Гілларі Клінтон, а у 2020 - Джо Байдену. Можливо, ситуація змінилась, якби цей мем з'явився раніше.