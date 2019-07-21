Бердымухамедов умер? СМИ сообщают о смерти правителя Туркменистана

Сразу несколько источников рапортуют о внезапной смерти правителя Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов. При этом официальные источники пока информацию не подтверждают.

Первыми о смерти туркменского диктатора начали сообщать утром в воскресенье, 21 июля, анонимные телеграм-каналы. В качестве причины смерти Гурбангулы Бердымухамедова называлась почечная недостаточность. Также сообщалось, что туркеменские СМИ резко перестала информировать о подвигах президента страны, хотя ранее только этим и занимались. Конспирологи и все остальные сделали однозначные вывод - что-то случилось.

Позднее появился более-менее состоятельный источник. Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в бизнес-кругах в столице республики. При этмо официальные представители восточной деспотии эту информацию отпровергают, однако и живого президента предъявить не могут.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - сказал представитель посольства Туркменистана в России. Ну-ну.

При этом Википедия правителя Туркменистана уже похоронила - ждем войну правок. Или нет.

Отметим и метание СМИ - многие написали о смерти Бердымухамедова - а затем удалили новость со своего сайта.

Последнее прижизненное видео Бердымухамедова:

Известно, что 15 июля 2019 Гурбангулы Бердымухамедов убыл в некий отпуск, который источники назвали "больничными". После пошли слухи о смерти правителя Туркменистана. Так, YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что "отец всех туркмен" скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти называлась также - острая почечная недостаточность.

Не исключено, что так и есть - просто его окружение делит власть и решает как быть. Именно такой сценарий был в Узбекистане в 2016, где почти неделю не предъяваляли миру умершего правителя Ислама Каримова.

Кто такой Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в богатом на природный газ Туркменистана в 2007, сменив на этом посту предыдущего "Туркеменбаши" - Эмомали Рахмона. Стоматолог по образованию, он перенял культ личности у Рахмона и довел его до абсурда, заставив всех сограждан боготворить себя и лебезить перед собой. При это Гурбангулы Бердымухамедов требовал, чтобы всего его граждане признавали в нем верховного авторитета во всех отраслях - от стрелбы на велосипеде по мишеням из золотого пистолета до зачитываяни рэпа. Во всем мире к чудачествам Гурбангулы Бердымухамедова относились с пониманием, поскольку богатый газом Туркменистан был важным игроком на рынке полезных ископаемых, обеспечивая энергетический баланс в мире. На перенибы смотрели со снисхождением и не видели в этом нарушений прав человека, а сугубо - дань традициям.