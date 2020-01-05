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Bellingcat представила доклад об артиллерийских обстрелах Украины через границу с РФ

13:00
Российские оккупанты выпустили тысячи снарядов по Украине через границу - фото 1
Российские оккупанты выпустили тысячи снарядов по Украине через границу

Российские военные активно утюжили украинскую землю из реактивных систем залпового огня и гаубиц летом 2014-го года. 149 фактов обстрелов сумели подтвердить журналисты группы Bellingcat, хотя на самом деле ударов было куда больше.

В докладе, который презентовали журналисты-расследователи, сказано о том, что работа российской артиллерии через границу является недостаточно рассмотренным международным сообществом аспектом военного вмешательства России в порожденный ею же конфликт.

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Детально проанализировав видеозаписи, а также фотографии и прочие доказательства военных преступлений РФ в Украине, исследователи Bellingcat установили факт массированных обстрелов позиций АТО и приграничных населенных пунктов летом 2014-го. В докладе эксперты указывают что им удалось установить нанесение 149 отдельных ударов по Украине. Кроме того, журналисты обнаружили еще 130 вероятных артиллерийских позиций войск РФ вблизи с украинской границей.

"Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций", - указали в исследовательской группе.

Российские военные начали работать через границу в июле 2014-го, а частоту и масштаб обстрелов кремлевские террористы усилили в августе и сентябре. Обстрелы оккупанты вели буквально на всей приграничной территории в Донецкой и Луганской областях:

"Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины", - пришли к выводу представители группы.

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Bellingcat война на Донбассе терроризм Россия артиллерия Боевики обстрелы Новости Украина
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