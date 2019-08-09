война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Баканов впервые съездил на передовую и расставил приоритеты (ФОТО)

20:00
Баканов мотнулся на передок - фото 1
Баканов мотнулся на передок

Никогда не служивший в армии и не имевший никакого отношения к правоохранительным органам лейтетант, которого с легкой руки Владимира Зеленского сделали и.о. главы СБУ, отправился на Донбасс.

Стоит отметить, что за несколько месяцев работы, как поговаривают, Баканов порядком поднаторел в выполнении обязанностей, и даже почти нигде не шкварился.

После с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов

Служба же безопасности в это время шкварилась весьма знатно, но в основном в экономических вопросах.

Сегодня же Иван Баканов первый раз в рамках рабочей поездки побывал на передке. В отличие от президента он реально зашел на территорию, которую могут обстрелять боевики и посетил Широкино в Донецкой области.

В штабе одной из воинских частей лейтенант изучил документы об обстановке на фронте, а затем отправился в управление СБУ на Донбассе, где выступил с весьма мощной речью.

Примечательно, что своих подчиненных он пытался мотивировать, а не заговаривать им зубы рассказами о "перемирии" и "инцидентах" в виде гибели бойцов ООС:

"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине".

Кроме того, во время сегодняшних мероприятий Баканов заехал на могилу и места гибели Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко.

Баканов впервые съездил на передовую и расставил приоритеты (ФОТО) - фото 185706
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ Иван Баканов война на Донбассе Операция объединенных сил Россия терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Пиццерию Il Molino прикрыли - фото 1
Угроза для жизни людей: в Киеве закрыли сеть популярнейших пиццерий
21:00
В Украине создали приложение для срочников - фото 1
Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных
19:00
Кременскую подстанцию два года не могут построить из-за распилов - фото 1
Насалик, ДТЭК и "Укрэнерго" распилили миллионы долларов на луганском "энергоострове"
18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...