Баканов впервые съездил на передовую и расставил приоритеты (ФОТО)

Баканов мотнулся на передок

Никогда не служивший в армии и не имевший никакого отношения к правоохранительным органам лейтетант, которого с легкой руки Владимира Зеленского сделали и.о. главы СБУ, отправился на Донбасс.

Стоит отметить, что за несколько месяцев работы, как поговаривают, Баканов порядком поднаторел в выполнении обязанностей, и даже почти нигде не шкварился.

Служба же безопасности в это время шкварилась весьма знатно, но в основном в экономических вопросах.

Сегодня же Иван Баканов первый раз в рамках рабочей поездки побывал на передке. В отличие от президента он реально зашел на территорию, которую могут обстрелять боевики и посетил Широкино в Донецкой области.

В штабе одной из воинских частей лейтенант изучил документы об обстановке на фронте, а затем отправился в управление СБУ на Донбассе, где выступил с весьма мощной речью.

Примечательно, что своих подчиненных он пытался мотивировать, а не заговаривать им зубы рассказами о "перемирии" и "инцидентах" в виде гибели бойцов ООС:

"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине".

Кроме того, во время сегодняшних мероприятий Баканов заехал на могилу и места гибели Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко.