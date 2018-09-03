Баба-Яга проти Томосу: Як Росія в черговий раз сіла у калюжу

15:50 , Сегодня , Сегодня

Росія та РПЦ провалюються на релігійному фронті в Україні та світі, - констатує оглядач Без Табу та запевняє, що до кінця року українська церква отримає незалежність.

Років сорок тому радянська пропаганда напередодні Олімпійських ігор у Москві викинула незвичний фортель, випустивши кілька пафосно-патріотичних мультфільмів під загальною назвою «А Баба-Яга проти». Сюжет був простим: олімпійському талісману за авторства художника Чижикова та проведенню «свята життя» намагалися завадити Яга зі свитою, до якої входив бородатий Чахлик, підозріло схожий на чорта в рясі. Під злом розумілися стратегічні супротивники з Заходу, що мали намір влаштувати влітку 1980 року бойкот головного спортивного змагання чотириріччя. Кінцівка, звісно, вийшла ідеологічно правильною – вогні Олімпіади таки запалали.

В наш час за схожого сценарію, але вже в релігійній площині у ролях Яги та її сподвижників опинилися кремлівська челядь та РПЦ як структурний підрозділ російських спецслужб. Тут вже нову нечисту силу цілком виправдано назвали «силою». Якщо на Америку та Велмку Британію партійні ідеологи вишкірювалися через адекватну реакцію на вторгнення в Афганістан, то спроби з усіх сил втримати Україну під окупаційним впливом – це концентроване зло, не інакше. І тому вдвічі приємніше стає спостерігати за тим, як усі задуми РФ поступово провалюються.

Новітні борці проти Томосу

Намагання Росії не допустити визнання канонічною єдиної української помісної православної церкви зі слів на справи перетворилися в серпні. Саме тоді вселенського патріарха Варфоломія вдалося змусити перенести з 10 вересня 2018 на жовтень Синод, який мав остаточно затвердити автокефалію. Мотивація «прохання» була простою: не варто рубати з плеча так швидко, давайте спершу обговоримо проблему особисто. Вже за тиждень до Стамбулу прибула делегація РПЦ на чолі з агентом Гундяєвим, більш відомим як патріарх Кірілл (українською – Кирило). Офіційно – на Собор Константинопольської церкви, неофіційно – задля тиску на Варфоломія.

Росіяни в шоці

Паралельно Москва залучилася підтримкою країн-сателітів у непростій справі відмовляння від надання Україні релігійної свободи. Скажімо, патріарх Сербської православної церкви Іріней звернувся до Варфоломія листом із закликом «не порушувати цілісність православ’я та не втручатися у справи іншої держави». Відверто кажучи, сербам самим є чого побоюватися, адже македонська церква так само намагається вирватися з-під їх контролю. Але вирішальним фактором, що підштовхнув Ірінея до звернення, стала все ж команда з Москви, а не турбота з приводу шкурних інтересів.

Не минулося і без тиску на високотехнічному рівні. Російські хакери протягом останніх років регулярно намагалися отримати доступ до переписки найближчих соратників та помічників вселенського патріарха. Апогею історія досягла у жовтні минулого року, коли священнослужителі отримали листа начебто від новопризначеного прес-секретаря Варфоломія із побажаннями та рекомендаціями щодо контактів із громадськістю. Насправді ж у повідомленні містилося шпигунське програмне забезпечення, і лише дивом російським інтернет-злочинцям з Fancy Bear не вдалося дістати дійсно цінну та таємну інформацію.

Урочиста зустріч минулої п’ятниці, однак, для «агентів у рясі» не склалася від самого початку. Скільки не тягни на свій бік товаришів за вірою з колишнього соцтабору, а авторитет РПЦ сильнішим та впливовішим не стає. Вселенський патріарх одразу дав зрозуміти, що отримання Україною Томосу – справа часу та деяких формальностей. І якщо Собор цього вересня дасть добро більшістю голосів, далі треба буде дочекатися Синоду, який остаточно ухвалить рішення щодо канонічного статусу єдиної української церкви.

Отруїти патріарха Варфоломія росіянам не вдалося

Як не намагався Гундяєв переконати співрозмовника відмовитися від «розколу православ’я» та «ухвалення політичних рішень», та до Варфоломія він, слава богу, не достукався. На знак протесту агент московських спецслужб удався до розколу сам, коли разом із супроводжуючим персоналом негайно відбув додому, не лишившись на заплановану на суботу зустріч голів усіх православних церков. На пам'ять лишився хіба що казус із келихом, який видається геть не смішним. А що, як гості з Залісся справді мали намір когось отруїти в якості плану Б на випадок провалу перемовин? Від цих людей завжди треба чекати підступного удару ззаду. Як тут не згадати історія про замах на життя Іоанна Павла ІІ 37-річної давнини? Політичний мотив там теж був присутнім: скільки СРСР не пробував перетворити поляків з католиків на щирих атеїстів, але нічого не вийшло, а Кароль Войтила в якості Папи Римського і взагалі був ударом по комуністичній ідеології.

Томос для України – не єдина поразка РФ у царині релігії та вірі останнім часом. Стосунки із Грецією (а значить – Афоном також) нещодавно зіпсувалися через дипломатичний скандал, а більшість колишні радянських республік повноцінно затягнути до нетрів кремлівської течії православ’я так і не вдалося. Навіть у Білорусі, що в політичному плані давно перетворилася на не проголошений суб’єкт російської федерації, більшість мешканців наближених до Польщі західних областей (від 10 до 15 відсотків загального населення РБ, за різними підрахунками) досі сповідують католицизм. Підлога лише починає хитатися під ногами, найсильнішим ударом для «конторських» під релігійним прикриттям буде позбавлення домінуючої ролі в наших краях із втратою усіх матеріальних привілей та пільг.

Тож Баба-Яга скільки завгодно може висловлювати протест – до нього все одно не дослухатимуться.

З повагою,

Гриць Якович Вареник, літературознавець