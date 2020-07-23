Автострахование онлайн в Украине. Как оформить страховку во время карантина?

Автострахование

Для каждого автовладельца возможность застраховать своего четырёхколёсного друга означает обезопасить не только своё имущество, но также и себя лично, ведь помимо угроз материального характера ситуации на дороге могут касаться и юридической ответственности перед 3-ми лицами.

Страховка авто – лучший способ обезопасить водителя от лишних проблем и материальных потерь, связанных с ДТП, угоном авто и другими распространёнными рисками в жизни водителя.

Виды автострахования

В Украине страховые компании предлагают на выбор клиента широкий перечень видов страхования авто. Преимущественно это фирменные модернизированные варианты 3-х основных типов автострахования:

ОСАГО или автогражданка;

КАСКО;

Зелёная карта.

Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – это контролируемое государством обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца ТС перед третьими лицами-участниками ДТП, пострадавшими по вине владельца авто.

Главное отличие КАСКО от ОСАГО – это возможность застраховать непосредственно своё имущество от всевозможных рисков, включая угон, воспламенение, последствия ДТП и стихийных бедствий, ремонт по любым другим причинам.

Полис "Зелёная карта" по своей специфике напоминает ОСАГО. Международное обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных автотранспортных средств или Green Card – направлено на возмещение ущерба, нанесённого со стороны владельца полиса 3-м лицам в результате ДТП на территории стран-участниц сообщества Green Card.

Автострахование онлайн

Современные реалии требуют от страховых компаний возможности предоставлять услуги автострахования в режиме онлайн. Под современными реалиями подразумеваются как вопросы комфорта процесса покупки полиса, так и условия карантина, вынуждающего компании работать онлайн.

Если клиент может оформить страховку удалённо, не выходя из дома, без посещения офиса страховой компании и лишней траты времени – это замечательный бонус от страховщика, обеспечивающий удобство и безопасность для страхователя.

Онлайн страхование авто с PZU

Страховая компания PZU – один из флагманов страхового рынка Украины – предоставляет большой перечень услуг автострахования, в том числе в режиме онлайн. Компания обеспечивает удалённое оформление и доставку всех существующих полисов автострахования, в том числе:

1. ОСАГО

Помимо возможности купить полис онлайн, страхование Автогражданки от PZU предоставляет бонусные услуги в виде круглосуточной поддержки 24/7, помощи Еврокомиссара (юр. помощь на месте ДТП), а также возможности увеличения страховой суммы.

2. КАСКО

Страхование КАСКО включает бонусы, упомянутые в описании Автогражданки. Компания обеспечивает гибкость выбора страховых рисков, что позволяет застраховать авто частично либо полностью по желанию клиента. Оформление онлайн и получение полиса по доставке, а также возможность отслеживать ход страхового дела удалённо также говорят в пользу выбора данной страховой услуги.

3. Green Card

Полис Зелёная карта – важное условие выезда за границу. И пусть сегодня выезд за рубеж утратил ещё недавнюю актуальность, необходимость покупки страховки Green Card никак не уменьшилась. Карантин закончится и наличие полиса вновь обретёт ценность для тех, кто ездит заграницу. А процедура онлайн оформления станет приятным бонусом.