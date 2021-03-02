Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі

Не тільки мама горе-депутата Дубінського любить швидкість. У Раді таки - купа. Про актуальні новинки депутатських автопарків - читайте у матеріалі.

Щонайменше півтора десятки народних депутатів оновили свої автопарки за останній рік. Серед нових депутатських авто – Mercedes, Land Cruiser та навіть коштовний Rolls-Royсе.

На новій BMW Х5 тепер їздить “слуга народу“ Євгеній Шевченко. Журналісти тричі фіксували, як він приїжджав на ній на закриту парковку Верховної Ради.

Авто зареєстроване у березні 2020-го на сина нардепа Івана Шевченка, який працює слідчим Державного бюро розслідувань. З декларації слідчого (остання, яка нині є у вільному доступі – за 2018 рік) зрозуміло, що коштів на придбання такого авто він не мав – за оцінкою автоексперта Павла Кащука “німець” коштує не менше 2,5 млн. грн. Звідки в родича нардепа гроші на авто, яким користується він сам – Шевченко не відповів.

Новою BMW Х5 користується і депутат “Слуги народу“ Максим Гузенко, відомий виконанням найменшої кількості обіцянок серед мажоритарників Сумщини. Авто зареєстроване у жовтні 2020 року на родинну аграрну фірму Гузенків “АГРОХІМ ПАРТНЕР“, але користується ним найімовірніше сам народний обранець – журналісти неодноразово помічали виїзд автомобіля із закритої парковки Верховної Ради.

На нові авто пересіли і деякі нардепи від “Слуги народу“, яких раніше Bihus.Info “ловили” на голосуванні в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Так, “слуга народу” Микола Галушко тепер приїжджає в Раду на новій Toyota Land Cruiser 200 орієнтовно за 2,5 млн грн. Автівка зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи згодом – що задекларує право користування нею. Звідки в матері кошти на автівку нардеп не сказав.

Нову Toyota Land Cruiser так само в листопаді купив і “слуга народу” Арсеній Пушкаренко. Нардеп каже, що купив автівку в кредит, а покупку не задекларував, бо нібито в той момент через рішення Конституційного суду не працював сайт декларацій.

А нардеп Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90 за приблизно 2 млн гривень. Автівка зареєстрована на мешканця села Старий Білоус, що на Чернігівщині. Сам Колюх каже, що це машина його помічника і він його просто підвіз. При цьому нардеп, за його ж словами, чомусь збирається декларувати право користування цим авто.

Новим Lexus LX 450D користується тепер і нардеп від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко. Авто записане на батька парламентаря – пенсіонера і нардепа першого скликання Ради Івана Ніколаєнко.

Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого рестайлінгу обійшовся нардепу в 4,3 млн грн. Нагадаємо, раніше Власенко отримав компенсацію від юридичної фірми Reid, Collins, Tsai LLP за політичні репресії щодо Тимошенко.

Однопартійця Власенка – Костянтина Бондарєва – журналісти також помітили в новому позашляховику TOYOTA LAND CRUISER Prado. Вартість у салоні стартує від мільйона трьохсот тисяч в базовій комплектації.

Нове авто з’явилося і у депутата “Опозиційної платформи “За життя”” Михайла Папієва. Нардеп нещодавно пересів на новий Volkswagen TOUAREG, який нині, за словами самого ж Папієва, на лізинговій компанії. Щомісячно нардеп нібито сплачує за нього 60 тисяч гривень.

Народний депутат від “ОПЗЖ” Суто Мамоян вже потрапляв раніше в “автоскандали”. Так, у свою декларацію він вніс два автомобіля Toyota Land Cruiser 200, які начебто купив по 20 тисяч гривень. Нещодавно ж журналісти помітили як Мамоян на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan, записаний на родича парламентаря. Подібний автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.

На новій автівці їздить і колишній “слуга народу” Роман Іванісов, якого раніше вигнали з фракції через судимість за згвалтування. Журналісти помітили як нардеп виїжджає із закритої парковки Ради на новому Mercedes-Benz GLS 400. Авто зареєстроване на його дружину.

Нове авто – Land Rover Defender – з’явилося і у нардепа Дмитра Шпенова. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ “Інститут стратегічних досліджень” самого Шпенова і за словами нардепа він її орендує у своєї ж компанії. Цікаво, що за інформацією з відкритих джерел ця компанія за 2019 рік офіційно заробила лише 9600 гривень чистого прибутку, а за останні 10 років не заробила і половини вартості нового авто депутата.

Що з автопарком Киви та "друзів" Коломойського та Ахметова – дивіться в сюжеті Вадима Поньки та Анни Калюжної:



Як гадаєте, звідки у депутатів гроші на дорогі авто?