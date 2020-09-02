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Авакова почти никто не любит – соцопрос

19:00
Авакова почти никто не любит – соцопрос - фото 1
Авакова почти никто не любит – соцопрос

Большинство украинцев негативно относится к главе МВД Арсену Авакову.

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Об этом свидетельствуют данный соцопроса Фонда "Демократические инициативы".

"Большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. В частности, баланс положительной / отрицательной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет -52%, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника - -41%, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - -40%, Генеральной прокурорши Ирины Венедиктовой - 39%, и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова - -33%, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова - -30%", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной статистике, из перечисленной когорты Арсен Аваков является едва ли не наименее популярным из глав правоохранительных органов в Украине: лишь 18% украинцев оценили его деятельность позитивно, 70,4% - негативно, остальные не смогли ответить на вопрос.

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Почему у Авакова такой низкий рейтинг?

Реформа МВД, проведенная после Евромайдана, некоторое время была визитной карточкой новой власти. Однако последующие события показали, что чаяния общества были слегка преждевременными.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента многие украинцы понадеялись на смену руководства МВД, однако новый гарант не стал ссориться с всесильным Арсеном Аваковым и предпочел заключить с ним сотрудничество, которое длится до сих пор.

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