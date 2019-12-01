Аваков выступил против Коломойского и политики Зеленского

Аваков высказался против попыток помириться с русскими

В воскресенье, 1 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков, которого можно смело назвать одним из самых влиятельных людей страны, внезапно сподобился написать пост, не укладывающийся в общую канву геополитических стремлений Зе команды.

На своей странице в Facebook глава МВД прокомментировал речь террориста Володина о том, что "от Украины могут отделиться еще две области".

Причем сделал это так, что умудрился наплевать в душу и Коломойскому, и Зеленскому, и прочим желающим договориться с Путиным о мире.

Речи главаря Госдумы РФ министр назвал привезением новых стекол для розовых очков для сторонников друбе с Россией. В целом - мысль абсолютно адекватная, но неожиданно для всех Аваков решил проехаться еще и по нашим внутренним деятелям:

"От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира". Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

С учетом того, что покупкой электроэнергии у России занимается фирма Коломойского, а пролоббировали такую возможность подконтрольные олигарху нардепы, не сложно прийти к выводу, что Аваков решил наехать на днепровского деятеля. Вполне может быть, что главе МВД не улыбается нормализация отношений с русскими, ведь в РФ на него завели уголовное дело.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".