Аваков протащил в ЦИК свою угодливую помощницу

Ирина Ефремова - квота Авакова в новой ЦИК

В пятницу, 4 октября, народные депутаты, особо не вникая в нюансы, избрали новый состав Центральной избирательной комиссии. Оказалось, что там есть очень интересные персонажи.

Одна из таких - Ирина Ефремова. На нового члена ЦИК с темным прошлым обратили внимание журналисты Чесно.

Ирина Ефремова был народным депутатом восьмого созыва, была избрана от партии "Народны фронт". Ее главным достижением в парламенте стало попадание а антирейтинг самых злостных кнопкодавов. В 2018 Ефремова нарушала Конституцию более 60 раз. И ей за это ничего не было.

Делала она это в интересах своего патрона - главы МВД Арсена Авакова, до получения мандата она была его пресс-секретарем.

Теперь же Ефремова будет работать в ЦИК и защищать интересы своего патрона там.

Как видим, Арсен Аваков не только не был отправлен на покой новой властью, как представитель старой, но и расставляет на ключевые направления своих людей.