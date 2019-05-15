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Ассоциация с ЕС: Украина пересмотрит соглашение

15 мая, 20:00
Ассоциация с ЕС: Украина пересмотрит соглашение - фото 1
Ассоциация с ЕС: Украина пересмотрит соглашение

Украина намерена пересмотреть договор об ассоциации с ЕС.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В 2020 году, через пять лет после введения Соглашения в силу, мы можем говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно поработать с коллегами из различных Министерств для того, чтобы предложить Европейскому союзу наше видение пересмотра, в частности, и потому, что в Украине изменилась структура экономики, по сравнению с тем временем, когда мы проводили первичные консультации", - отметила чиновница.

По ее словам, Украине нужно согласовать множество вопросов, в том числе и в сфере цифрового рынка.

"Сейчас мы ведем разговор о цифровом рынке. Когда Украина вела переговоры о Соглашении, в Европейском союзе было три регламента в цифровой области и никаких директив, регулирующих этот рынок. Поэтому для нас сейчас принципиально согласовать совместную работу над этим", - отметила вице-премьер министр.

Напомним, лидер правящей партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не против строительства Северного потока-2. Говорит, тот станет важной альтернативой из-за будущего отказа Европы от угля и атомной энергии.

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