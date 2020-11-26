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Армяне по ошибке сожгли свое село, которое не нужно сдавать Азербайджану

19:58
Тактика выжженной земли дала сбой - фото 1
Тактика выжженной земли дала сбой / Древняя часовня в Черекдаре / Википедия

Армяне в селе Черекдар в Нагорном Карабахе подготовили свой поселок к сдаче Азербайджану, предав огню все здания. Однако позднее выяснилось, что делать этого было не обязательно.

О трагикомичном эпизоде войны за Нагорный Карабах на своей странице в Facebook сообщил армянский политолог Самвел Меликсетян.

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По его словам, изначально село было в списке "сдачи", однако позже оказалось, что это ошибка.

"Село Черекдар не сдается. Но в списке, составленном нашим правительством, после позорной истории агдамских деревень, упоминается. Увидев список, жители села начали подготовку к выселению, сожгли свои дома, начали демонтаж крыши огромной строящейся школы и тому подобное. Потом оказалось, что деревня не сдается. То же, насколько можно понять, и касается села Аканаберд", - написал политолог.

Отметим, что в селе Чаректар находятся несколько исторических памятников 12-13 веков - об их состоянии после пожара не сообщается.

По итогам мирных соглашений 10 ноября, завершившихся капитуляцией Армении в Нагорном Карабахе, лишь часть территории региона вернулась под контроль Азербайджана. Часть остается под управлением армянской администрации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Там и происходит вот такой бардак.

Власти Азербайджана уже несколько раз намекали, что не остановятся, пока не вернут себе все захваченные соседями земли Карабаха, однако им в этом могут помешать так называемые "миротворцы" из России.

 

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УНИАН
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