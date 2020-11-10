Армения капитулировала в войне за Нагорный Карабах

Ильхам Алиев может праздновать победу

В ночь на вторник, 10 ноября, Россия и Азербайджан договорились о прекращении военных действий в нагорном Карабахе. Армения будет вынуждена согласиться с потерей Нагорного Карабаха.

События развивались стремительно - около часа ночи президент России Путин и глава Азербайджана Алиев вышли в онлайн и подписали договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Россия вводит в регион миротворцев сроком на пять лет. По словам Алиева, миротворческая миссия будет осуществляться также с участием Турции - союзника Азербайджана.

Также договор предусматривает, что Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, стороны должны обменяться военнопленными, следует разблокировать все транспортные узлы в Нагорном Карабахе.

Фактически это означает, что Россия, как главный союзник Армении, признала право Азербайджана на освобожденный регион и не намерена ввязываться в противостояние.

Премьер Армении Никол Пашинян договор не подписывал, но выступил с обращением на фейсбуке. В нем он фактически признал поражение. Также Пашинян подтвердил, что огонь прекращается и армянской стороны.

"Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах ", – заявил армянский премьер.

Алиев заявил, что Пашинян не имеет другого выхода, как подписать соглашение. Также глава Азербайджана не удержался от того, чтобы потроллить армянского коллегу.

Сообщается, что русские "миротворцы" уже выдвинулись в регион, а Пашинян с опозданием, но договор. Президент Армении Саркисян заявил, что о соглашении узнал из СМИ. В самом Ереване новость о фактической капитуляции была встречена негодованием - буйные головы устроили беспорядки и даже захватили здание парламента.

Напомним, в ходе осенней войны за Нагорный Карабах вооруженные силы Азербайджана нанесли серьезное поражение армянской армии, освободив часть своих земель. Азербайджанцы захватили ключевые населенные пункты региона, включая город Шуша, и установили полный контроль над транспортными артериями. Армянская армия была отброшена к Степанакерту и находилась в оперативном окружении.