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АРМА за копейки отдала 27 гектаров арестованной земли

16:00
В ГБР проводят расследование преступления, совершенного чиновниками АРМА - фото 1
В ГБР проводят расследование преступления, совершенного чиновниками АРМА

Работники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений неслабо шкваранулись, поучаствовав в лютой схеме дерибана и распределения недешевой земли нужным людям.

Участие представителей АРМА в продаже арестованной судом земли по невероятно заниженной цене расследуют детективы ГБР.

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Об этом свидетельствуют постановление Приморского районного суда Одессы.

Согласно документам, с 2012 по 2018 годы чиновники Национальной академии аграрных наук умудрились вывести из государственной собственности без малого 26,89 гектара земли, а затем передали участки в компании "ДеВито" и "Макси.Ко". В дальнейшем для сокрытия преступления фирмы были поглощены ООО "С.П.Т." и ООО "АБС Технолоджи".

В итоге незаконно полученные гектары в поселке Таирово Овидиопольского района Одесской области стали числиться в реестрах не землями крестьянского хозяйства, а территорией, выделенной для строительства ТРЦ с парковкой.

В марте 2019-го года суд наложил арест на эту землю, а спустя чуть больше чем месяц ее передали Нацагентству, которое и продолжило дерибан.

По данным ГБР, АРМА проигнорировало судебное решение о заморозке недвижимости, и выставила участки на торги в систему СЕТАМ. По абсолютно бросовой цене, которая в 15 раз ниже рыночной стоимости, 27 гектаров ушли ООО "Пелучо", которое после покупки через суд и отменило арест.

Следователи считают, что АРМА нарушило саму суть своей работы, а государство в результате махинации недополучило 100 миллионов гривен.

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недвижимость суд ГБР уголовное дело Коррупция Одесская область Новости Украина
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