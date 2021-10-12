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Арбитры из Украины будут обслуживать отборочный матч Евро-2023

Вчера, 14:35
Арбитры из Украины будут обслуживать отборочный матч Евро-2023 - фото 1

Украинская судейская бригада, которую возглавляет Виталий Романов, будет работать на матче отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

Наших соотечественников назначили на игру между сборными Испании и Северной Ирландии, которая пройдёт 12 октября в Севилье. Сделать выигрышные ставки на этот матч и другие футбольные поединки помогут прогнозы экспертов VseProSport.

Кроме Виталия Романова, в состав бригады судей вошли Александр Корнийко и Виктор Нижник (они будут помощниками главного арбитра встречи), а также четвёртый рефери Денис Шурман.

Сборная Испании является лидером группы с девятью очками, набранными в трёх матчах. У ирландцев пока лишь три очка.

Ранее Екатерина Монзуль из Украины в качестве главного арбитра обслуживала матч квалификационного турнира ЧМ-2022 между Андоррой и Англией. Другой наш соотечественник Евгений Арановский судил встречу между сборными Литвы и Болгарии.

Напомним, что национальная команда Украины в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре 12 октября сразится с Боснией и Герцеговиной. В тот же день молодёжная сборная сыграет со сверстниками с Фарерских островов в матче квалификации на чемпионат Европы (U-21).

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