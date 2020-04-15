Арахамия: "Правки к антиколомойскому закону можно рассматривать полгода-год"

Зе депутаты пытаются выбраться из собственной ловушки

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вместе с коллегами уже неоднократно демонстрировал нарушения регламента Верховной Рады в ходе показательного и фейкового турборежима имени Зеленского, выступает за переписывание правил работы парламента.

Так, по словам политика, если Рада будет работать три-четыре раза в неделю и рассматривать правки его же соратников по партии в закон о банках, на 16 с лишним тысяч поправок уйдет полгода-год.

- Если действовать согласно регламенту, работа Верховной Рады будет фактически парализованной. Я считал, что с рынком земли - это паралич, но 16000 правок, возможно тоже не конец. Можно и 100 тысяч теоретически представить, и 200, и 300, - заявил Арахамия в эфире одного из украинских каналов. - Депутатам нужно установить предохранитель затягиванию принятия закона поправками. Мы не против поправок вообще, подавать их конституционное право депутата, но когда терроризм.

Желание некоторых лидеров пропрезидентской партии переписать регламент ВР вполне понятно: если действовать так, как они в начале своей каденции, олигарх сможет спокойно доказать в судах, что голосование по его законопроекту было незаконным. Так что в данном случае даже адепты Зеленского понимают важность противодействия одному из создателей их партии законным путем.

О переписывании регламента, к слову, говорил и спикер ВР Дмитрий Разумков. Правда, без людей олигарха в Раде у "Слуг народа" попросту не хватит голосов на то, чтобы своими силами принимать новые законы. Наверняка не выступят против днепровского олигарха также рыги и представители политсилы Тимошенко, как показало голосование за антиколомойский закон в первом чтении. Так что вся надежда Зеленского, Разумкова, Корниенко и компании приходится лишь на представителей "Европейской солидарности" и "Голоса".

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.