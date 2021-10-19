Apple презентувала революційні MacBook Pro нового покоління

Новий MacBook Pro - вже у продажу / Apple

Після тривалого застою у родині MacBook сталася нарешті проривна подія.

18 жовтня компанія Apple провела презентацію, на якій показала MacBook Pro нового покоління. Вони будуть доступні в двох варіантах: з діагоналлю екрана 14 і 16 дюймів (точніше, діагональ буде трохи більшою - 14,2 і 16,2 дюйма).

Редизайн MacBook Pro став найістотнішим з 2016 року. 14-дюймові MacBook Pro з'явилися в лінійці компанії вперше з 2005 року.

Одні з основних змін в дизайні пристрою торкнулися його клавіатури. Так, на ній з'явилися функціональні клавіші і зник Touch Bar, який багатьох бісив. Рамки дисплея пристрою стали тоншими, товщиною всього 3,5 міліметра, але у нього з'явилася невелика «чолочка» розрізу для камери.

Дисплей пристрою в Apple називають Liquid Retina. Крім того, в компанії стверджують, що його обладнали «найкращою камерою в ноутбуках Mac». Вона дозволяє отримати більш чітке зображення з більш природним кольором шкіри при відеодзвінках.

Аудіосистему в Apple теж похвалили і назвали «найкращою у ноутбуків».

Ноутбуки вже називають «найпотужнішими ноутбуками Mac», завдяки використанню нових революційних 10-ядерних процесорів М1 Pro і Max.

Pro має 33,7 мільярда транзисторів і на 70% швидше попереднього покоління, Max став найпотужнішим процесором Apple, він має 57 мільярдів транзисторів.

Цей процесор дозволяє підключити до чотирьох зовнішніх дисплеїв до одного пристрою. Продуктивність графічної підсистеми у першого з них в дев'ять, а у другого - в 13 разів вища, ніж у Core i7, а обчислювальної у обох версій в 3,7 рази більше, ніж у процесора Intel.

У Apple визнали свій "косяк" зі зменшенням портів й у нових макбуках повернули їх та примножили. Ноутбуки отримали додаткові порти на додаток до стандартних Thunderbolt: з'явилися порти HDMI, для читання SD-карт, а також роз'єм для магнітної зарядки MagSafe. Незмінним залишився порт для навушників.

Менша модель зможе працювати до 17 годин без підзарядки, а велика - до 21 години. Ноутбук підтримує функцію швидкої зарядки.

Менша модель буде коштувати від 1999 доларів, а велика - від 2499 доларів. Передзамовлення можна оформити вже сьогодні, а в продаж ноутбуки надійдуть наступного тижня.

Презентація Apple 18 жовтня 2021 - дивитись онлайн: