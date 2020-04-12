Апелляцию на арест Антоненко незаконно назначили на 5 мая

Риффмастера целенаправленно удерживают под стражей

Хотя все нормы говорят о том, что после момента подачи апелляции на решение суда служители Фемиды обязаны рассмотреть ее в течение трех дней, некоторые судьи показывают наплевательское отношение к УПК и законам.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат обвиняемого по липовому делу в убийстве Павла Шеремета Леонид Маслов.

По словам юриста, сегодня Киевский апелляционный суд принял решение о назначении даты рассмотрения требований адвокатов на 5 мая. При том, что с момента подачи документов служители Фемиды обязаны решить вопрос за трое суток.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Дмитрия Кругового по заключению Андрея Антоненко назначено на 05.05.2020 в 13.30. Их чести закон не писан. Апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции, как прописано в части второй статьи 422 УПК Украины", — подчеркнул Маслов.

Кроме того, в деле Риффмастера присутствуют и другие нарушения со стороны суда. Так, к примеру, с апелляцией за 5 февраля суд затягивал на целый месяц, а решение 12 марта судья до сих пор не отправил адвокатам.

"Есть и другие нарушения. Так, следственный судья Белоцерковец в постановлении о продлении ареста от 3 апреля указал, что полный текст решения будет готовить 7 дней, а не 5, как того требует закон. Ну, нет, пожалуй времени, у бедолаги. Covid не позволяет писать. Но и через семь дней ничего не сделал и не провозгласил. Его решение сейчас оспаривается только по вступительной и резолютивной части", — отметил адвокат. Маслов.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.