Антиваксера Новака Джоковіча депортують з Австралії зі скандалом і ганьбою

Закон один для всіх

Австралійську візу тенісист Новака Джоковіча знову анульовано. Влада країни збирається його депортувати.

Міністр імміграції країни Алекс Хоук заявив, що таке рішення було ухвалено «на користь суспільства».

Шансів на те, що Джокович візьме участь в Australian Open, який він вигравав дев'ять разів, практично немає, зазначає BBC News.

Якщо рішення про анулювання візи не вдасться оскаржити, Джоковічу загрожує ще й трирічна заборона на в'їзд до Австралії.

Джоковіч на початку січня прилетів до Австралії для участі у турнірі "Великого шолома" Australian Open. Австралійську візу спортсмену видали на особливих умовах, хоча він не пройшов повний курс вакцинації від ковіда, необхідний для в'їзду до Австралії.

В аеропорту Джокович був затриманий. Його віза анульована, а сам спортсмен відправлений до готелю для біженців, де він мав чекати на рішення про депортацію.

Адвокати Джоковича заявили, що тенісист у грудні перехворів на ковід і на підставі цього отримав візу без вакцинації.

10 січня суд скасував рішення про скасування візи тенісиста, Джоковіч був звільнений і навіть провів тренування. Випадок відмомого антиваксера привернув увагу суспільства та спровокував гучний скандал зі звинуваченнями про подвійні стандарти.