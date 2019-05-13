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Антиукраинскую выставку в киевской школе оперативно зачистили

16:52
В Киевской школе зафиксирована любовь к русскими - фото 1
В Киевской школе зафиксирована любовь к русскими / Роман Синицын via Facebook

Одним из главных разочарований минувших выходных стала выставка детского рисунка в киевской школе №255, где среди прочих оказались работы в стиле "мы же братья". Оказалось, что не все так печально.

Об антиукраинском казусе рассказал у себя на фейсбуе известный волонтер Роман Синицын.

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Он же вместе с группой ветеранов АТО в понедельник прибыл в гости в школу, где побеседовал с администрацией учебного заведения.

Оказалось, что выставка с антиукраинским рисунками - это досадная случайность. Рисунки делали дети вместе с родителями дома, а самой выставкой занималась молодая учительница, пустившая все на самотек.

Как пишет волонтер, директор школы принял активные меры - "выставку" оперативно убрали, а с ее организатором провели воспитательную работу.

Пост Романа Синицына на фейсбуке:

Параллельно с активистами на инцидент отреагировали и в СБУ и также провели воспитательную работу (по-своему).

Что это были за рисунки?

На фото, выложенных Синицыным, изображены флаги Украины и России, а также надписи - "Дети за мир" и "Нам не нужна война".

Почему это манипуляция

В самих по себе лозунгах ничего плохого нет, более того, они правильные (в вакууме), но в данной ситуации это манипуляция, которая создает иллюзию того, что война ведется с благословения двух стран - Укаины и России. На самом же деле - Россия вероломно напала на Украину, захватив Крым и часть Донбасса. Жертвами российской военной агрессии стали более 10 000 украинцев, к сожалению, список жертв войны почти каждый день дополняется.

Факт российсой военной агрессии и оккупации украинских территорий является неопровержимым фактом и признан мировым сообществом, однако Россия отказывается призначать очевидное, заявляя мантру "ихтамнет" и "Крымнаш". Чтобы прекратить войну - достаточно лишь убрать русские войска, однако Россия этого не делает, продолжая свои вековые попытки подчинить и поработить Украину и ее жителей. Вместо этого в неокрепшие умы через русские СМИ вбрасывается идея пацифизма и смирения. Плодом русской пропаганды как раз и стали злополучные рисунки.

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