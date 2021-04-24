Антисептики для обработки ран: что нужно знать о данных средствах, чтобы не навредить

Ссадины, царапины, порезы, ожоги – любые повреждения кожных покровов, какими бы незначительными они ни были, требуют обязательной обработки антисептиком.

Казалось бы, никакой проблемы данная процедура не представляет. Ассортимент такого рода средств, представленных в аптеках, достаточно широк. Купить антисептик медицинский можно без рецепта и по доступной цене, поэтому зачастую эти препараты приобретают для домашней аптечки просто так, «на всякий случай» и используют для обработки любых раневых поверхностей. И в этом заключается основная проблема. Каждый антисептик имеет свои особенности. Неправильное его использование может замедлить заживление и усугубить поражение. Каким средствам нужно отдавать предпочтение и как их применять? Давайте разбираться.

«Зеленка», йод, перекись водорода

Начнем со старых, хорошо известных средств – бриллиантового зеленого, йода, перекиси водорода. До недавних времен эти препараты считались одними из самых популярных антисептиков, панацеей от всех травм и ран. Сегодня их используют не так часто, отдавая предпочтение современным средствам. Тем не менее важно помнить об особенностях этих препаратов.

Йод и бриллиантовый зеленый, или попросту «зеленка», как правило, изготавливаются на спиртовой основе. Их рекомендуется применять только для обработки незначительных по площади и глубине ссадин или кожи вокруг ран. Эти средства достаточно агрессивны, поэтому при попадании на раневую поверхность могут вызывать ожоги мягких тканей и слизистых оболочек. Это усугубляет проблему и замедляет заживление.

«Зеленка» в этом плане более «гуманна», но менее эффективна. Под ее воздействием погибают далеко не все бактерии, которые могут попасть на поврежденный участок кожи. Более действенным антисептиком считаются средства на основе водного раствора йода. Они препятствуют инфицированию раны и не вызывают ожогов.

Что же касается 3% перекиси водорода, то ее целесообразнее всего применять для обработки от загрязнений. Выраженным антисептическим действием данный препарат не обладает, он лишь временно уменьшает количество болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Обезвредить их можно, используя более концентрированный раствор перекиси, но в этом случае можно легко заработать и химический ожог.

К числу старых, проверенных препаратов можно отнести еще одно антисептическое средство – перманганат калия. Использовать его нужно только в виде слабо-розового свежеприготовленного раствора. Он подойдет как для первичного промывания, так и для уже нагноившихся ран.

Современные антисептические средства

Наряду с вышеперечисленными средствами в аптеке можно приобрести и современные антисептики, в числе которых:

хлоргексидин;

мирамистин;

октенидин;

повидон-йод.

Эти препараты являются универсальными и безопасными. Их можно использовать для обработки ран разного происхождения. Эффект от их применения достаточно высок, поэтому их следует рекомендовать в первую очередь. У каждого из препаратов есть свои особенности и противопоказания, поэтому применять их нужно в строгом соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя.

Важно помнить, что большинство из вышеперечисленных средств предназначено для лечения небольших порезов, ссадин или ран. Если восстановление кожных покровов затягивается, усиливается отек или появилось нагноение, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Только он сможет оценить ситуацию и назначить подходящее лечение.

Источник: online-apteka.com.ua