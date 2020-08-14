Антирекордам нет предела: количество зараженных за сутки перевалило за 1700

С каждым днем количество зараженных растет

Вот уже несколько месяцев подряд власти только на словах говорят о необходимости карантина, но при этом никоим образом не усиливают его даже в "красной зоне". При этом президент, члены Кабмина и нардепы демонстрируют людям, что можно ходить без маски или спускать ее под нос.

А народ совсем перестал бояться как заразиться коронавирусом, так и передать его другим. В общем, COVID-19 распространяется с темпами, которые вскоре смогут вывести Украину на первое место в мире по темпам инфицирования. Даже с учетом совсем не тотального тестирования населения.

Как заявили в пятницу, 14 августа, в министерстве здравоохранения, за минувшие сутки в Украине провели 1732 положительных теста на коронавирус. Скончались от коронавируса 19 человек.

- Всего с момента начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 87 872 заболевшим. Из них 2011 умерли, а 46 797 - выздоровели, - отметили в центре общественного здоровья. - За вчера преодолели болезнь 1111 человек.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.