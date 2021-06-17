Антимоскитные завесы из ПВХ: преимущества защиты

Насекомые - это самый настоящий бич заведений общественного питания, ведь в помещении, где готовится еда, их быть попросту не должно. Но если проблема с тараканами решается с помощью специальных средств, то что делать с теми насекомыми, которые летают и могут легко проникнуть на кухню или кладовую?

Эту проблему решают антимоскитные ПВХ-завесы, с ассортиментом которых можно ознакомиться на сайте vsv-group.com.ua. В отличие от специальных ловушек, они очень эффективны и к тому же способны отпугнуть не только насекомых, но и птиц.

У покупателя есть выбор - он может заказать готовую штору, то есть завесу с рамкой и креплением, а может выбрать просто отдельные ПВХ-ленты, тут все будет зависеть исключительно от его собственных пожеланий. Очень удобно то, что на сайте можно рассчитать предварительную цену заказа. При этом важно учитывать не только размер проема, но и то, насколько интенсивным будет движение через завесу.

Материалы, из которых изготавливаются завесы для отпугивания насекомых, только самые качественные - они производятся известными европейскими брендами по самым жестким стандартам, так что производитель готов давать четкие и жесткие гарантии.

На предприятии работают настоящие эксперты, причем это касается не только сферы производства, но и области консультирования: если у клиента возникают какие-то вопросы, все ответы на них он получает быстро и четко. Сформированный компанией алгоритм сотрудничества предполагает максимальный комфорт для клиентов.

Так, заказчик может быстро оформить заявку любым удобным для него способом, а также выбрать время приезда специалиста, который осуществит замеры, - здесь все остается полностью на усмотрение клиента. После подписания договора и внесения предоплаты в максимально короткие сроки будет осуществлена установка завесы, после чего покупатель будет долгие годы эксплуатировать свою покупку, наслаждаясь ее европейским качеством.

Такие завесы полностью безопасны, что очень важно с учетом неблагоприятных условий их эксплуатации в заведениях общественного питания: они не сгниют от влаги и точно не загорятся. Также они демонстрируют высокую устойчивость к микроорганизмам и механическим воздействиям, удобны для персонала и обеспечивают хороший обзор. Их одинаково удобно устанавливать и ремонтировать, специалисты справятся с этим в самые короткие сроки, не нарушая рабочий процесс.