Антикоррупционный суд отказался заниматься делом отца "ЛНР" Ефремова

Дело Ефремова находится в подвешенном состоянии

Во вторник, 24 сентября, члены недавно приступившего к работе Высшего Антикоррупционного суда решили, что рассматривать уголовное производство о принятии диктаторских законах 16 января - не их парафия.

Так что совершивший преступление Александр Ефремов, который на тот момент был главарем "Партии регионов", вновь оказался в подвешенном состоянии безнаказанности.

Кто будет судить политика-злоумышленника, неизвестно.

Уголовное дело служители Фемиды передали в Апелляционную палату, а уже там будут решать, вернуть ли дело снова к антикоррупционерам, или же передать в Верховный суд.

Адвокаты Ефремова, к слову, настаивали на том, что в ВАСУ рассматривать дело о злоупотреблении служебным положением не могут. Прокуроры пытались доказать обратное.

Впрочем, диспут между обвинением и защитниками не привел к справедливости, поскольку судьи проявили свои "лучшие качества" в плане независимости - отказались рассматривать дело бывшего топ-политика.

Примечательно, что антикоррупционный суд на 100% обязан рассматривать подобные производства, только вот теперь вступил в действие закон, по которому ранее начатые дела перешли в ведомство только в случае, если их вели детективы НАБУ и сопровождали прокуроры САП. Делом же законов 16 января занимались в ГПУ, так что подсудность его неизвестна.

Как известно, бывшего царька Луганской области задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался сбежать в Вену.

Сотрудники СБУ инкриминировали ему совершение преступлений, описанных в части третьей статьи 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей", части первой статьи 111 - "Государственная измена", части первой статьи 258-3 - "Создание террористической группы или террористической организации", частях третьей и пятой статьи 27 - "Соучастие в преступлении" и статьи 341 - "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".

Отпустили регионала только спустя три года, благодаря поправке вновь ставшего топовым человеком в государстве Андрея Портнова, по которой террористов не должны содержать под стражей. Теперь же как минимум одно дело Ефремова, судя по всему, будут окончательно разваливать.