Антикоррупционный суд обратился к Германии из-за экс-нардепа Онищенко

Судьи пытаются сделать процесс по Онищенко не заочным

Еще неделю назад, 23 января, коллегия Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение попросить у немецких правоохранителей содействия в деле о газовых схемах беглого экс-парламентария Александра Онищенко.

Сегодня же в Германию было выслано письмо с просьбой вручить находящемуся под стражей политику повестку на судебное заседание.

Как утверждают в антикоррупционном суде, после вручения документа Онищенко будет обязан объявиться в Киеве, а немцы могут ускорить процесс рассмотрения ходатайств о выдаче обвиняемого коррупционера Украине.

Заседание по делу о махинациях бывшего нардепа назначено аж на 4 мая, и оно будет подготовительным. В случае, если сам фигурант производства будет на нем отсутствовать, служители Фемиды смогут поставновить рассматривать его заочно.

Впрочем, если правоохранители не отступятся, а Онищенко не сумеет порешать и замять дело, в концу весны он вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела.

Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.