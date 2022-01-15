Андрій Шевченко залишився без роботи, але нормально заробив
Головний тренер "Дженоа" українець Андрій Шевченко відправлений у відставку.
Лише кількох місяців вистачило "Грифонам", щоб зрозуміти, що Андрій Шевченко - не той, хто їм потрібний.
Клуб з Генуї подякував українському фахівцю та його помічникам за виконану роботу.
Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти рідного для українця "Мілана". Всього ж під орудою Шевченка "Грифони" зуміли за 9 матчів набрати лише 3 очки.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
"Дженоа" виплатить компенсацію у розмірі 20 мільйонів євро Шевченку і його тренерському штабу за дострокове розірвання контракту.
Таким чином, українець дуже гарно та швидко заробить на довірливості команди з Генуї. Таке вдається далеко не кожному українському заробітчанину в Італії.