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Андрій Шевченко залишився без роботи, але нормально заробив

15:09
Шева вільний - фото 1
Шева вільний / Дженоа

Головний тренер "Дженоа" українець Андрій Шевченко відправлений у відставку.

Лише кількох місяців вистачило "Грифонам", щоб зрозуміти, що Андрій Шевченко - не той, хто їм потрібний.

Клуб з Генуї подякував українському фахівцю та його помічникам за виконану роботу.

Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти рідного для українця "Мілана". Всього ж під орудою Шевченка "Грифони" зуміли за 9 матчів набрати лише 3 очки.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.

"Дженоа" виплатить компенсацію у розмірі 20 мільйонів євро Шевченку і його тренерському штабу за дострокове розірвання контракту.

Таким чином, українець дуже гарно та швидко заробить на довірливості команди з Генуї. Таке вдається далеко не кожному українському заробітчанину в Італії.

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Андрей Шевченко Футбол Италия Новини Спорт
УНІАН
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