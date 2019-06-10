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Суд освободил злостного сепаратиста - просто он сам "судья"

16:05
Судья, атошник, предатель? - фото 1
Судья, атошник, предатель? / Валерий Чернобук via Facebook

В понедельник, 10 июня, очередной казус явился украинская фемида - а свободы выпущен экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук. Его обвинили в государственной измене, но запутались в трех соснах и ничего не смогли доказать.

В Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма, работавшего на РФ

Решение освободить изменника принял Киевский апелляционный суд, отменив постановление о продлении срока содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чернобуку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Судом было отменено постановление Голосеевского районного суда Киева, в связи с чем, Чернобук был освобожден из-под стражи. Отмечается, что позиция адвокатов Чернобука основывалась на том, что подозреваемый является «действующим судьей», то есть - обладает иммунитетом.

Суд освободил злостного сепаратиста - просто он сам 'судья' - фото 182462

Голосеевский суд Киева 20 мая продлил арест экс-главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку, который обвиняется в государственной измене. Он должен был оставаться под арестом до 27 июня 2019, однако его защита изыскала слабые места и нужные подводные течения.

Чернобук после русской оккупации полуострова помогал перестраивать суды под российское законодательство, а также присутствовал на представлении так называемого «прокурора» Крыма Натальи Поклонской под флагом России. За и был объявлен в розыск по подозрению в госизмене.

В Крыму Чорнобук долго не сидел, вскоре вернулся на материковую Украину и даже устроился на работу в мэрии Днепра - советником Бориса Филатова, параллельно пытался пролезть в АТО и получить статус участника боевых действий. 3 ноября 2018 года Чернобук был задержан в Киеве - с тех пор находился под стражей.

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