Андрей Богдан потусил в новом ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО)
Люстрированный глава переименованной в Офис администрации президента Андрей Богдан не просто жирно отгулял в посвященный созданию Конституции выходной, а поехал на выступление пишущего песни для не обремененной умом аудитории Артура Пирожкова.
Не смотря на то, что президент Владимир Зеленский в минувшую пятницу говорил много высокопарных речей о том, День Конституции у украинцев должен ассоциироваться с поездкой на шашлыки, примерно так команда Зе праздник и отгудела.
А затем компашка, судя по всему, рассосалась по различным развлекательным заведениям.
Больше всего шкваранулся Богдан, которого заметили не просто в совершенно не подобающем его должности ночном клубе, а на концерте российского оккупанта Александра Реввы. Прибывший в Киев ватничек и соратник Михаила Галустяна собрал почти полный зал клуба Queen. Вместе с ним в Киев прилетала и Светлана Лобода.
И за всем этим ни разу не патриотическим движем с радостью наблюдал Андрей Богдан.
В тусовке принимали участие и многие известные украинские артисты - рэпер Потап, а также шоумен из "95 квартала" Мика Фаталов.