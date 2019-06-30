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Андрей Богдан потусил в новом ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО)

11:00
Андрей Богдан отпраздновал День Конституции на концерте ватного россиянина - фото 1
Андрей Богдан отпраздновал День Конституции на концерте ватного россиянина

Люстрированный глава переименованной в Офис администрации президента Андрей Богдан не просто жирно отгулял в посвященный созданию Конституции выходной, а поехал на выступление пишущего песни для не обремененной умом аудитории Артура Пирожкова.

Не смотря на то, что президент Владимир Зеленский в минувшую пятницу говорил много высокопарных речей о том, День Конституции у украинцев должен ассоциироваться с поездкой на шашлыки, примерно так команда Зе праздник и отгудела.

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Сам президент в компании полуватных соратников и новоиспеченных политиков Андрея Ермака, Сергея Шефира, Кирилла Тимошенко, Андрея Богдана и Юрия Костюка потусил в одном из ресторанов.

Андрей Богдан потусил в новом ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183498

А затем компашка, судя по всему, рассосалась по различным развлекательным заведениям.

Больше всего шкваранулся Богдан, которого заметили не просто в совершенно не подобающем его должности ночном клубе, а на концерте российского оккупанта Александра Реввы. Прибывший в Киев ватничек и соратник Михаила Галустяна собрал почти полный зал клуба Queen. Вместе с ним в Киев прилетала и Светлана Лобода.

Андрей Богдан потусил в новом ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183496

И за всем этим ни разу не патриотическим движем с радостью наблюдал Андрей Богдан.

В тусовке принимали участие и многие известные украинские артисты - рэпер Потап, а также шоумен из "95 квартала" Мика Фаталов.

Андрей Богдан потусил в новом ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО) - фото 183497
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Андрей Богдан Владимир Зеленский День Конституции 2019 Новости
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