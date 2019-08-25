День Независимости 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе Партия Слуга народа

Андрей Богдан уехал тусить вместо участия в Зе параде

12:00
Андрей Богдан полетел на свадьбу в Сен-Тропе - фото 1
Андрей Богдан полетел на свадьбу в Сен-Тропе

Вместо устроенного Бадоевым для Зеленского и компании концерта с рэпчиной посреди гимна, фейковых АТОшников и непропуском матерей погибших из-за флага Украины, глава Офиса президента решил отправиться в Сен-Тропе.

Празднование Дня Независимости Украины столь высокопоставленный наемный "не чиновник" Андрей Богдан пропустил.

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И совсем не потому, что его появление на людях в компании с Владимиром Зеленским и первой леди может вызвать шквал критики и стеба. Все дело в том, что на 24 число была запланирована гулянка юристов Анны Огренчук и Андрея Довбенко.

Владелица юридической фирмы LCF расписалась с коллегой Богдана еще в прошлом году, но после того, как оказалась в положении, пара решила устроить тусовку и неофициальное празднование 23 и 24 августа на Лазурном берегу Франции.

Андрей Богдан уехал тусить вместо участия в Зе параде - фото 186505

Гостем "свадьбы" был и Андрей Богдан, который не отказал друзьям и метнулся за границу на отдых.

Примечательно, что Огренчук и недолюстрированный глава ОПУ состояли в "Ассоциации юристов Украины". Зеленский включил Огренчук в комиссию, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Офис Андрея Довбенко расположен в КВЦ "Парковый", там же, где был штаб тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, а потом и партии "Слуга народа".

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