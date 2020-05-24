Amazon организовал мероприятие с российскими террористами при участии украинских компаний

Украинские айтишники неслабо зашкварились

В понедельник, 25 мая, стартует весьма масштабный в мире онлайн IT-ивент, который проводится под эгидой крупнейшей мировой компании Amazon - AWS Cloud Week. Посвящен он работе с Amazon Web Services - системе предоставления услуг виртуальных серверов и облачных баз данных и так далее.

Казалось бы, подобные мероприятия, которые нацелены на пояснение прелестей американских разработок и на их популяризацию, проводятся регулярно. Только вот это не обошлось без зашквара.

Дело в том, что организаторы конференции решили не разделять свою аудиторию и объединили ивент между Украиной, Беларусью и Россией. Американцы пригласили участвовать в нем в качестве докладчиков представителей террористических IT-компаний из РФ. В том числе запрещенных в нашей стране, разработки которых и находятся под негласным запретом в странах Запада из-за вшитого шпионского ПО. Речь идет о Mail.ru и Bitrix24.

Прекрасно зная, что участие в подобной конференции наряду с работающими на российские спецслужбы компаниями не только "легализует" мероприятие, но и затем позволит оккупантам рассказывать о "братских народах", отправить докладчиков согласились украинские офисы международных компаний - Ciklum и SoftServe. Причем решение об участии принимали во Львове и Киеве - штаб-квартирах фирм в Украине.

И хотя выступления российских айтишников-террористов и украинских разработчиков разделены по дням, а выходить на одну сцену с оккупантами никто не будет, многие представители отрасли заявляют о недопустимости участия с русскими в одном ивенте и под одним брендом.

Возмущенных согласием хватает также среди сотрудников Ciklum и SoftServe. Внутри обеих компаний AWS Cloud Week рекламировали без какого-либо упоминания о причастности к ним террористов.

Более того, маркетологи украинских компаний даже запустили призыв в соцсетях ко всем желающим регистрироваться для участия в мероприятии. Тогда айтишники и увидели, что их зовут слушать доклады не только своих коллег, но и представителей страны-агрессора.

Со страницы Ciklum объявление весьма быстро подтерли, но от участия в конференции, разумеется, никто не отказался. SoftServe и вовсе не раздуплились по поводу происходящего и даже не скрывали то, что в названии ивента уже указаны российско-террористические фирмы.

"Айти-компаний не так уж и много, поэтому репутация для них очень важна. Все компании хотят казаться в хорошем свете: как современные, технологичные, нацеленные на Запад. Но участие в подобном - тотальный зашквар. Это и путь к тому, чтобы ассоциироваться с пророссийским дерьмом, и легализация идеи о том, что "русские не такие уж и плохие". Очень бы хотелось, чтобы руководители украинских компаний поняли, на такие выпады нужно реагировать. Иначе скоро мы все может работать в Мейл.ру", - заявил Без Табу один из сотрудников "Циклума", которого возмутила подобная позиция руководства.