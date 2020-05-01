Онлайн-школа Зеленского: урок о российской агрессии заменили на видосик с Усиком (ВИДЕО)

Российскую агрессию отрицают уже на уровне МОН

Инициированные президентом как "спасение родителей" трансляции уроков по ватным телеканалам Медведчука, пробивают одно дно за другим. Помимо некомпетентности "лучших учителей страны" уроки демонстрируют еще и желание политиков воспитать поколение малороссов.

Между уроками на большинстве телеканалов включают ролики с речами Медведчука, политическую рекламу рыгов и рассказы о каноничности и правильности церкви Московского патриархата.

Почему у Зеленского сделали так, чтобы абсолютное большинство уроков показывали именно на антиукраинских телеканалах, остается только догадываться. Но, судя по всему, причина заключается в том, что президент и его окружение как минимум частично разделяют взгляды антиукраинских деятелей.

А пока десятки тысяч детей вынуждены потреблять ту информацию, которую им предоставляют в режиме монополии на обучение, с экранов телевизоров один зашквар несется за другим. Так, в четверг, 30 апреля, по всемирной истории учащимся 11-го класса должны были рассказать о войне России против Украины. Впрочем, тема российской агрессии не укладывается в контекст ватного обучения, поэтому видео об агрессии РФ заменили на рассуждения начисто ватоголового Александра Усика о научно-технологической революции.

Видео подменилии и на официальном канале Министерства образования и науки в YouTube. Вместо темы "Российско-украинская война" детям в очередной раз промывали мозги ахинеей пророссийского спортсмена.