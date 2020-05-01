Онлайн-школа Зеленского: урок о российской агрессии заменили на видосик с Усиком (ВИДЕО)
Инициированные президентом как "спасение родителей" трансляции уроков по ватным телеканалам Медведчука, пробивают одно дно за другим. Помимо некомпетентности "лучших учителей страны" уроки демонстрируют еще и желание политиков воспитать поколение малороссов.
Между уроками на большинстве телеканалов включают ролики с речами Медведчука, политическую рекламу рыгов и рассказы о каноничности и правильности церкви Московского патриархата.
Почему у Зеленского сделали так, чтобы абсолютное большинство уроков показывали именно на антиукраинских телеканалах, остается только догадываться. Но, судя по всему, причина заключается в том, что президент и его окружение как минимум частично разделяют взгляды антиукраинских деятелей.
А пока десятки тысяч детей вынуждены потреблять ту информацию, которую им предоставляют в режиме монополии на обучение, с экранов телевизоров один зашквар несется за другим. Так, в четверг, 30 апреля, по всемирной истории учащимся 11-го класса должны были рассказать о войне России против Украины. Впрочем, тема российской агрессии не укладывается в контекст ватного обучения, поэтому видео об агрессии РФ заменили на рассуждения начисто ватоголового Александра Усика о научно-технологической революции.
Видео подменилии и на официальном канале Министерства образования и науки в YouTube. Вместо темы "Российско-украинская война" детям в очередной раз промывали мозги ахинеей пророссийского спортсмена.