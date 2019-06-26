Alyona Alyona покрасовалась своим телом – ФОТО 18+

Alyona Alyona покрасовалась своими телесами – ФОТО 18+

Легендарная плюс-сайз певица Alyona Alyona в отличие от коллег решила не идти в политику или показывать понты за бугром ..... и просто поехала на озеро в Барышевку.

Пикантные фото певица опубликовала в сети.

"Барселона Барселоной, а в Барышевке, на озере, тоже хорошо!", - написала она.

Отметим, что украинская поп-дива и раньше привлекала внимание фотографов. Так, этой весной ее засняли для американского Vogue.

Американским читателям Алену Савраненко представили как человека, который медленно двигался к сцене: до известности артистка работала кассиром в супермаркете, торговала косметикой на рынке и побывала воспитательницей в детском саду.

И вот он, успех!