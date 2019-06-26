Alyona Alyona покрасовалась своим телом – ФОТО 18+
Alyona Alyona покрасовалась своими телесами – ФОТО 18+
Легендарная плюс-сайз певица Alyona Alyona в отличие от коллег решила не идти в политику или показывать понты за бугром ..... и просто поехала на озеро в Барышевку.
Пикантные фото певица опубликовала в сети.
"Барселона Барселоной, а в Барышевке, на озере, тоже хорошо!", - написала она.
Отметим, что украинская поп-дива и раньше привлекала внимание фотографов. Так, этой весной ее засняли для американского Vogue.
Американским читателям Алену Савраненко представили как человека, который медленно двигался к сцене: до известности артистка работала кассиром в супермаркете, торговала косметикой на рынке и побывала воспитательницей в детском саду.
И вот он, успех!
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