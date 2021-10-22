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Алек Болдуїн застрелив на зйомках українську операторку

09:17
Місце загибелі українки - фото 1
Місце загибелі українки / АР

Зірковий голівудський актор Алек Болдуїн під час зйомок вестерну Rust у штаті Нью-Мексико застрелив кінооператорку Галину Гатчинс, як походить з України, та поранив режисера Джоела Соузу.

Галину Гатчинс доправили до лікарні, проте врятувати її не вдалося. За версією прессекретаря Болдуїна, стався нещасний випадок. За інформацією місцевих правоохоронців, під час допиту актор плакав; від коментарів для преси він відмовився. Зйомки зупинили.

Галина родом з України, виросла на радянській військовій базі за Полярним колом, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету та працювала розслідувачкою в британському документальному проєкті в Європі. Закінчила дворічну програму AFI Conservatory. Їй було сорок два роки.

Алек Болдуїн застрелив на зйомках українську операторку - фото 209486

Останнім часом Галина Гатчинс мешкала в Лос-Анджелесі. Серед фільмів, які вона знімала — Blindfire, Archenemy і Darlin’.

Алек Болдуїн застрелив на зйомках українську операторку - фото 209487
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Детектор Медія
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