Активисты жгли файеры у АП, а Зеленский закрыто тусил со "Слугой народа" (ВИДЕО)

Акция "Аваков - черт" может ни к чему не привести

В 19:00 среды, 28 августа, к зданию преименованной в Офис Администрации президента стянулись сотни активистов, которые требовали от партии Коломойского не оставлять Арсену Авакову должность министра внутренних дел. А тем временем гарант за закрытыми дверями встречался с нардепами.

Перед первым днем заседания Верховной Рады девятого созыва у здания, где базируется Зеленский и его команда прошла весьма многочисленная акция с красноречивым названием "Аваков - черт".

Представители многих общественных организаций решили выступить с единственным требованием к лидеру Зе команды - не оставлять зашкваренного главу МВД на должности.

Активисты напомнили Зеленскому, что Аваков ответственен за провал реформы ведомства, причастен к повышению роста преступности, тотальной импотенции копов как правоохранителей и обеспечителей безопасности. Кроме того, благодаря бездеятельности и попустительству министра мусора прошли переаттестацию, вернули себе должности и продолжили заниматься преступлениями.

Впрочем, перечить Игорю Коломойскому, который, судя по всему, уже зарешал с тем, чтобы Аваков остался в должности, глава государства вряд ли будет. Да и услышать мнение активистов лидер Зе команды никак не мог, поскольку спетлял в выставочный центр "Парковый", где за закрытыми дверями и без телефонов встречался с новоизбранными нардепами.

Президент быстро просочился сквозь толпу журналистов, не говоря ни слова, и забежал в помещение, где его уже ждали "Слуги народа".

На встрече с гарантом присутствовали первый его помощник Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которые вскоре могут занять должности премьера и генпрокурора.