Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Активисты довели антимайдановца "Топаза" до приступа амнезии (ВИДЕО)

14:00
Топаз команд не дает - фото 1
Топаз команд не дает

Ставший известным благодаря своему активному участию в Антимайдане сепар Игнат Кромской свободно разгуливает по Харькову, что не нравится патриотам. На днях последние встретили "Топаза" в метро, после чего провели с ним эпичную беседу.

Видеозапись диалога между активистами и Кромским опубликовали на канале "Братья Яковлевы" в YouTube.

Антимайдановец “Топаз” выходит на свободу по “закону Савченко”

Как следует из видео, у "Топаза" спросили, почему он не живет в "дыре", за которую активно топил во время начала российской агрессии, также попытались разузнать, какого он в 2014-м году участвовал в Антимайдане и захватах админзданий в Харькове.

В итоге у растерявшегося осужденного террориста случился приступ амнезии. Он клялся, что "ничего не помнит", но поняв, что бить его не станут, начал гнуть свою ватную линию. С обвинениями патриотов в "провокациях и убийствах", на следующей остановке метрополитена, "Топаз" дал себе команду сбежать в соседний вагон.

К слову, вел себя Кромской намного скромнее, чем во времена "русской весны".

Напомним, 30 января прошлого года антимайдановца и сепаратиста "Топаза", осудили на 8 лет тюрьмы за действия во время Революции достоинства.

Впрочем, к виновному в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством применили "закон Савченко", из-за чего ватник оказался на свободе.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Харьков Антимайдан Закон Савченко метро Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - фото 1
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ
17:35
Путинские террористы требуют отказа Украины от суда с Газпромом - фото 1
В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа
15:00
Из дома Данишевской украли 40 тысяч долларов - фото 1
Под Киевом обокрали дом главы Верховного суда
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Загрузка...