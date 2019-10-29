Активисты довели антимайдановца "Топаза" до приступа амнезии (ВИДЕО)

Топаз команд не дает

Ставший известным благодаря своему активному участию в Антимайдане сепар Игнат Кромской свободно разгуливает по Харькову, что не нравится патриотам. На днях последние встретили "Топаза" в метро, после чего провели с ним эпичную беседу.

Видеозапись диалога между активистами и Кромским опубликовали на канале "Братья Яковлевы" в YouTube.

Как следует из видео, у "Топаза" спросили, почему он не живет в "дыре", за которую активно топил во время начала российской агрессии, также попытались разузнать, какого он в 2014-м году участвовал в Антимайдане и захватах админзданий в Харькове.

В итоге у растерявшегося осужденного террориста случился приступ амнезии. Он клялся, что "ничего не помнит", но поняв, что бить его не станут, начал гнуть свою ватную линию. С обвинениями патриотов в "провокациях и убийствах", на следующей остановке метрополитена, "Топаз" дал себе команду сбежать в соседний вагон.

К слову, вел себя Кромской намного скромнее, чем во времена "русской весны".

Напомним, 30 января прошлого года антимайдановца и сепаратиста "Топаза", осудили на 8 лет тюрьмы за действия во время Революции достоинства.

Впрочем, к виновному в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством применили "закон Савченко", из-за чего ватник оказался на свободе.