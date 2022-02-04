Акції Meta-Facebook обвалилися на чверть

Марк Цукерберг за день втратив 29 мільярдів

На Нью-Йоркській біржі в четвер сталося різке падіння акцій, найбільше знецінилася Meta – материнська компанія Facebook, яка втратила 26,4%, тобто її ринкова вартість знизилася більш як на $230 млрд.

У середу Meta заявила, що зміни, запроваджені торік компанією Apple, обійдуться їй цього року приблизно в $10 млрд неотриманого доходу від реклами. Додані Apple функції конфіденційності – це удар по рекламодавцях, які відстежують поведінку споживачів в інтернеті для визначення цільової реклами, заявили в Meta.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг зазначив, що їй важко конкурувати з додатком для коротких відеороликів TikTok, і що Facebook уперше втратив користувачів по всьому світу.

Персональні втрати Цукерберга склали 29 мільярдів доларів.

За даними дослідницької компанії Birinyi Associates, падіння ринкової капіталізації Meta до $650 млрд стало найсильнішим одноденним здешевленням будь-якої американської компанії (для порівняння: Apple і Microsoft 2020 року втратили $180 млрд).

Інші компанії соціальних мереж теж втратили в ціні, зокрема, Twitter - 5,5%.

Також у четвер подешевшали акції Apple, Microsoft і Google.

Акції Amazon упали на 7,8%. Велет онлайн-комерції заявив у четвер, що його прибуток у четвертому кварталі 2021 року знизився до $3,5 млрд, тоді як у четвертому кварталі 2020-го компанія заробила $6,9 млрд.

На 16,8% знизилися акції Spotify - після того, як компанія заявила, що очікує уповільнення зростання кількості передплатників у 2022 році.

Як зазначається, торги в четвер поклали край чотириденному підйому вартості цінних паперів після різкого падіння в січні. Це падіння було пов'язане з підвищенням відсоткових ставок для підприємств, споживачів і фондових інвесторів, оскільки Федеральна резервна система США готується підвищувати вартість позик, щоб приборкати інфляцію.

Крім того, у четвер міністерство праці США повідомило про чергове зниження кількості заявок на допомогу з безробіття: минулого тижня воно впало на 23 тис. - до 238 тис. Ці дані свідчать про те, що хвиля захворюваності, спричинена Омікроном, відступає.

Головною економічною новиною тижня стане п’ятничний звіт про зайнятість у США за підсумками січня, коли остання хвиля коронавірусу була найбільш руйнівною. Прогнози коливаються від збільшення кількості робочих місць на 250 тис. до втрати 400 тис. Ці оцінки вплинуть на реалізацію планів Федеральної резервної системи щодо підвищення відсоткових ставок.