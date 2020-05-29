Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Ахметова уличили в новых махинациях на рынке электроэнергии

19:30
Ахметова поймали на горячем - фото 1
Ахметова поймали на горячем

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обвинила ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова в обвале цен на электроэнергию.

Падение цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" носит искусственный характер и вызван действиями холдинга ДТЭК Рината Ахметова, заявили в НКРЭКУ.

Эти действия заключаются в существенном сокращении закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", поясняет регулятор. В НКРЭКУ также заявляют, что в СМИ начата информационная кампания по дискредитации действий регулятора: именно его обвиняют в обвале цен и кризисе в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер... В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", - говорится в сообщении регулятора.

Заявление НКРЭКУ о махинациях Ахметова:

В НКРЭКУ сообщили, что планируют установить минимальные цены на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время.

"Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", - считает регулятор.

Также в НКРЭКУ добавили, что вместе с Антимонопольным комитетом "примут меры реагирования в отношении действий участников рынка", но какие именно - не уточнили. Напомним, что ранее структуры Ахметова просто отказались оплачивать свои долги.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ринат Ахметов ДТЭК Электроэнергия НКРЭКУ Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Центрэнерго вернули государству - фото 1
Людей Коломойского выбили из Центрэнерго
20:00
Полицейские демонстрируют некомпетентность - фото 1
Менты объявили план-перехват лишь спустя несколько часов после перестрелки в Броварах
17:00
В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы - фото 1
В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+)
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29