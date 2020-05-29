Ахметова уличили в новых махинациях на рынке электроэнергии

Ахметова поймали на горячем

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обвинила ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова в обвале цен на электроэнергию.

Падение цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" носит искусственный характер и вызван действиями холдинга ДТЭК Рината Ахметова, заявили в НКРЭКУ.

Эти действия заключаются в существенном сокращении закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", поясняет регулятор. В НКРЭКУ также заявляют, что в СМИ начата информационная кампания по дискредитации действий регулятора: именно его обвиняют в обвале цен и кризисе в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер... В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", - говорится в сообщении регулятора.

Заявление НКРЭКУ о махинациях Ахметова:

В НКРЭКУ сообщили, что планируют установить минимальные цены на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время.

"Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", - считает регулятор.

Также в НКРЭКУ добавили, что вместе с Антимонопольным комитетом "примут меры реагирования в отношении действий участников рынка", но какие именно - не уточнили. Напомним, что ранее структуры Ахметова просто отказались оплачивать свои долги.