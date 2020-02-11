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Ахметов приезжал на допрос в НАБУ (ФОТО)

15:40
Ахметова допросили в НАБУ - фото 1
Ахметова допросили в НАБУ

Во вторник, 11 февраля, олигарх Ринат Ахметов посетил офис антикоррупционного бюро, глава которого сам признан коррупционером. Бизнесмена-владельца ДТЭК и множества облэнерго в НАБУ допрашивали следователи.

Зафиксировали приезд Ахметова к подчиненным Сытника журналисты издания "Бигус-инфо", которые сфотографировали его выходящим из здания.

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Как утверждают работники СМИ, владелец крупнейшего энергетического холдинга сел в черный "Мерседес" и укатил в закат.

В то же время а НАБУ посещение их офиса олигархом комментировать отказались, хотя и без того понятно, что бывший регионал катался к детективам по делам, связанным с работой компании.

Ахметов приезжал на допрос в НАБУ (ФОТО) - фото 195705

Экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, написал, что Ахметова допрашивали правоохранители. Якобы суть беседы антикоррупционеров с Ахметовым не касалась формулы "Роттердам+".

Напомним, в августе прошлого года НАБУ сообщила о подозрении шести сотрудникам ДТЭК, которые "были причастны к внедрению так называемой формулы по покупке угля. "Роттердам +", как утверждали детективы и оппозиционные политики, "существенно завышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей".

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию для генерирующих компаний и предприятий дороже, но цена на поставки для населения не увеличилась. Более того, в конце августа прошлого года новые власти негласно признали, что Украине покупка угля по формуле "Роттердам +" обходится дешевле всего.

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Ринат Ахметов НАБУ допрос уголовное дело Олигархи Новости Украина
Бигус.инфо
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