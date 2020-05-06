Ахметов оформил свое огромное имение как реабилитационный центр

Ахметов решил экономить на выплатах в бюджет

Имеющий всю Украину на схематозе с искусственным повышением цен на электричество олигарх продолжает расстраивать свой дворец под Киевом.

И хотя в возведении огроменных хоромов для самого богатого человека страны нет ничего удивительного и зашкварного, все дело в том, что по документам Ахметов оформил дворец как реабилитационный центр. Чтобы меньше заплатить государству.

Как утверждают комментаторы под постом бывшего нардепа от "Батькивщины" Игоря Луценко в Facebook, владелец холдинга СКМ обустроил на территории в почти 30 гектаров бассейн из золота, джакузи и купель, а также различные виды бань, поставил мраморные скульптуры и обустроил гостевые дома.

А в один из них, по слухам, можно попасть прямо из главного здания ахметовского Версаля по подземному туннелю, проложенному через пруд. Так написал у себя в Telegram бывший парламентарий и действующий эксперт в вопросах поездов, оформленный на невероятную зарплату в набсовет "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Ему об этом сказали некие "работяги".

Впрочем, если за вкусовые предпочтения а-ля Пшонка предъявлять никому нет смысла, то вот за документальное оформление участков, если бы менты работали по закону, можно было бы и понести уголовную ответственность. Поскольку личную резиденцию Ахметов оформил как "учреждение здравоохранения и социальной помощи”. Вся фишка в том, что при покупке территории за земли, которые отмечены государством как рекреационные, нужно платить намного меньше денег в бюджет.

По некоторым данным, стоимость вливания средств на столь масштабное строительство, составляет 40 миллионов долларов. Если это так, то расходы олигарху могут за пару месяцев окупиться усилиями премьер-министра Дениса Шмыгаля и других лидеров Зе команды, которые искусственно повышают ценник на электроэнергию, а также прикрывают работу АЭС для усиления монополии Ахметова.