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Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу Укртелекома

12:30
Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу Укртелекома - фото 1
Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу Укртелекома

Украинский олигарх Ринат Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу реприватизации Укртелекома.

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Об этом сообщает Finbalace со ссылкой на решение Хозсуда г. Киева.

Фемида отказалась удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн штрафа (по просрочке исполнения обязательства по внесению инвестиций – прим. ред.).

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в решении суда.

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10, 6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействовал в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены Сбербанком и Укрэксимбанком. Соответствующие бумаги должны были быть погашены в марте 2017 года, однако этого не произошло.

Важное примечание: Конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов.

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Ринат Ахметов Укртелеком суд Новости Украина
Finbalace
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