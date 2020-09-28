Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу Укртелекома

Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу Укртелекома

Украинский олигарх Ринат Ахметов обыграл Фонд госимущества по делу реприватизации Укртелекома.

Об этом сообщает Finbalace со ссылкой на решение Хозсуда г. Киева.

Фемида отказалась удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн штрафа (по просрочке исполнения обязательства по внесению инвестиций – прим. ред.).

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в решении суда.

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10, 6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействовал в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены Сбербанком и Укрэксимбанком. Соответствующие бумаги должны были быть погашены в марте 2017 года, однако этого не произошло.

Важное примечание: Конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов.