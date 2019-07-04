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Аграрии через суд нагнули ЦИК и отняли у государства много миллионов

Вчера, 21:00
ЦИК обязали перепечатать бюллетени - фото 1
ЦИК обязали перепечатать бюллетени

В четверг, 4 июля, Шестой апелляционный административный суд постановил обязать Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Это значит, что ЦИК нужно не только заморочиться с бюрократией, но еще и запустить процесс печати бюллетеней с нуля.

О вынесении не совсем удобного для государства решения судьями объявила сегодня председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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По ее словам, в данный момент по заказу центризбиркома типографии уже напечатали пять миллионов и 200 тысяч бюллетеней.

- Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов, - отметила чиновница. - Мы будем обжаловать решение суда.

Пытались ли представители Аграрной партии Украины сорвать избирательный процесс или нет, непонятно. Но суть поданной ими жалобы касалась того, что работники ЦИК внесли "Рух нових сил" Михеила Саакашвили под номером 22 в бюллетень вообще без каких-либо жеребьевок, хотя с точки зрения Конституции этой процедуры в ведомстве должны были придерживаться. С другой же стороны, присвоение причисленной к зарегистрированным благодаря суду партии следующего номера в бюллетенях выглядит вполне логичным.

Напомним, 23 июня, вернувшемуся в Украину Михо и его политсиле отказали в возможности принимать участие в выборах, поскольку экс-президент Грузии не жил в стране последние пять лет. Спустя три дня ЦИК провела жеребьевку, а 29 числа Верховный суд постановил наплевать на закон и зарегистрировать Саакашвили, после чего партию внесли в списки.

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